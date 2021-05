Cine este Narcisa Ungureanu, semifinalistă la „Românii au talent” 2021. Vocea ei i-a cucerit pe jurați

Narcisa Ungureanu are o poveste de viață incredibilă și a mărturisit că dacă va câștiga premiul cel mare, îl va ajuta pe tatăl său să își plătească tratamentul, fiindcă este grav bolnav.

„Eu mă numesc Narcisa Ungureanu, am 10 ani și sunt din Suceava. Mama când era mică a vrut să cânte, dar nu a putut fiindcă erau cam săraci și părinții ei nu au lăsat-o să cânte, așa că eu i-am urmat visul.

Am foarte multe piese, am piese despre frații mei, am hore. Am foarte multe trofee, cânt pe la nunți pe la botezuri și cu banii pe care îi câștig la evenimente private îi dau lui tata pentru terapie.

Muzica e viața mea și vreau să fac asta toată viața. O să știe toată lumea de Narcisa din Bucovina.” , a spus micuța artistă în preselecţii.

Tatăl Narcisei Ungureanu are o problemă de sănătate, iar artista vrea să îl ajute să se facă bine.

„Tata a avut o tumoră la măduva coloanei și de atunci nu a mai putut să meargă, stătea în pat, acum e mai bine, mergem la Humor la terapie. Eu țin la părinții mei foarte mult, îi iubesc foarte mult”, a mai spus Narcisa în preselecţii.

