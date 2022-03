Neti Sandu este o prezență constantă pe micile ecrane de aproape trei decenii. Mai exact, de 27 de ani. Alături de Andreea Esca și Florin Busuioc, Neti Sandu face parte din grupul select al celor foarte puțini care sunt la Pro TV de la debutul stației TV. Andreea la pupitrul știrilor, Busu la meteo, Neti la horoscop.

Ajunsă la 63 de ani de viață, Săgetător cu ascendent în Fecioară, cum se prezintă, Neti Sandu a fost invitata podcast-ului lui Damian Drăghici. Foarte apreciată nu doar datorită predicțiilor din astrologie, Neti a făcut o incursiune nu doar în trecutul ei. A vorbit și despre subiecte din prezent și a dezvoltat subiecte ce-o privesc. Un detaliu ca o marcă personală este frizura ei care a cunoscut puține modificări de-a lungul vieții. Bretonul îl are așa din anii ”90 cel puțin, apoi s-a inspirat ca look din cel al lui Mireille Mathieu, o vedetă a muzicii franceze și internaționale. Și până la pasiunea ce i-a adus renumele, astrologia, Neti Sandu ar fi putut avea o carieră artistică.

De ce nu a devenit cântăreață

”Am avut aplecare spre muzică. La școală, aveam o profesoară, m-a luat la cor, mă lua cu ea la operă, la concerte, doar pe mine!, dorea să facă ceva cu mine. Pe mine m-a trimis la canto, m-am dus prin clasa a VI-a, a VII-a. M-a plăcut profesorul, mi-a dat partituri, m-a ales să merg la spectacolul care urma peste o lună. Când să fie concertul, profesorul a epatat în străinătate și a rămas definitiv acolo! Mi-ar fi plăcut să cânt, să fiu artistă. Părul meu are ceva din stilul Mireille Mathieu”, a explicat Neti Sandu.

”Nici mie nu-mi vine să cred că nu e de plastic”

A fost abordat și subiectul cum că ar avea, de fapt, o perucă și părul ei brunet nu ar fi natural. Vedeta ProTV s-a amuzat, a spus că și ea, uneori, se gândește că ar fi adevărat zvonul. ”Firul e perfect, tăietura e perfectă. Ai văzut că mi-am dat cu peria înainte. Stă oricum l-aș face. E un păr foarte bun, ca de cal. Mama m-a tuns și pe mine, și pe sora mea la chelie de trei ori! Am păr, cu toate că-l vopsesc foarte mult. E greu de crezut că e natural. Lucește! Și eu, uneori, când mă uit în oglindă, nici mie nu-mi vine să cred că nu e de plastic.

Crede în suferință

Cea mai lungă relație amoroasă a durat 10 ani, a fost părăsită chiar în debutul ei la TV, în prima zi de emisie, marea ei dragoste a venit în casa în care locuiau cei doi și și-a strâns, în dezordine, toate lucrurile, dispărând, lăsând doar un bilet de adio lapidar. Momentul a năucit-o pe Neti Sandu, care a avut nevoie de ani buni de terapie. ”Nu cred în suflete pereche, nu știu ce să zic. Poate că o să descopăr la un moment dat. În disconfort progresezi. Și suferința are rolul ei. Îi aud pe toți că sunt nemulțumiți: „Uite, câți ani am pierdut cu ăsta! Zece ani și mi-a distrus viața”. Nu, tu i-ai dat voie și ai învățat în aia zece ani cum să nu mai trăiești apoi în suferință. E un proces, cum să accepți fără să treci prin malaxorul care te face zob”, a comentat vedeta din showbizz.

”M-aș fi dus în continuu la terapeut”

De ce nu s-a căsătorit, de ce nu are copii? ”Mulți zic că n-am aia, n-am copii, n-am ailaltă. Da, dar eu sunt interesată să ies din această matrice, nu se poate, OK, am înțeles. Nu am altele pe cap, să fac case, lucru care nu mă interesează. La terapie am fost ca să aflu cum să scapi de suferința ca boală. M-am dus prea târziu, de fapt, nu venise chestia asta la noi, am fost când s-a putut. M-aș fi dus în continuu conștiicioasă, a fost cea mai profundă experiență din viața mea. A durat cinci ani”, a subliniat Neti Sandu.

