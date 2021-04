Academia americană de Film a ales anul acesta să încalce tradiția și să anunțe câștigătorul celui mai bun film înainte de a anunța câștigătorii Oscarurilor pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță.

De obicei, cel mai important trofeu al serii era anunțat la final. Dar anul acesta, a fost altfel. Nomadland, pelicula despre viața unei comunități de nomazi. a fost desemnat cel mai bun film. La scurt timp, pelicula a mai primit un Oscar – mai exact, Frances McDormand, care a fost premiată pentru interpretarea ei.

Victoria Nomadland nu a fost chiar o surpriză, căci criticii de film îl vedea favorit clar pentru „cel mai bun film”.

Pe lângă aceste trofee, regizoarea Chloe Zhao a intrat în istorie, devenind prima femeie de origine asiatică laureată cu premiul pentru regie și a doua din istorie – după reușita din 2010 a lui Katheryn Bigelow pentru regia The Hurt Lock.

Chloe Zhao a scris istorie la premiile Oscar 2021

Filmul, produs, printre alții, de Frances McDormand, pleacă de la cartea Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, publicată de Jessica Bruder în 2017.

Citește o cronică a filmului, scrisă de Iulia Blaga, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de cultură și critici de film din România: Cum arată filmul anului. Lumea unor oameni care au pierdut tot ca să reînvețe să trăiască simplu

Lista completă a câștigătorilor premiilor Oscar 2021:

Oscar 2021 – Cel mai bun film

Câștigător: ”Nomadland”

„ The Father”

The Father” „Judas and the Black Messiah”

„Minari”

„Promising Young Woman”

„Sound of Metal”

„The Trial of Chicago 7”

„Mank”

Oscar 2021 – Cel mai bun regizor

Câștigător: Chloe Zhao („Nomadland”)

David Fincher („Mank”)

Lee Isaac Chung („Minari”)

Emerald Fennell („Promising Young Woman”)

Thomas Vinterberg („Another Round”)

Oscar 2021 – Cel mai bun actor în rol principal

Câștigător: Anthony Hopkins („The Father”)

Riz Ahmed („Sound of Metal”)

Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”)

Gary Oldman („Mank”)

Steven Yeun („Minari”)

Oscar 2021 – Cea mai bună actriţă în rol principal

Câștigător: Frances McDormand („Nomadland”)

Viola Davis („Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Day („The United States v. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby („Pieces of a Woman”)

Carey Mulligan („Promising Young Woman”)

Oscar 2021 – Cel mai bun actor în rol secundar

Câștigător: Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”)

Sacha Baron Cohen („The Trial of the Chicago 7”)

Leslie Odom Jr. („One Night in Miami”)

Paul Raci („Sound of Metal”)

LaKeith Stanfield („Judas and the Black Messiah”)

Oscar 2021 – Cea mai bună actriţă în rol secundar

Câștigător: Yuh-Jung Youn („Minari”)

Olivia Colman („The Father”)

Amanda Seyfried („Mank”)

Glenn Close („Hillbilly Elegy”)

Maria Bakalova („Borat Subsequent Moviefilm”)

Oscar 2021 – Cel mai bun lungmetraj internaţional

Câștigător: „Another Round” (Denemarca)

„Better Days” (Hong Kong)

„Colectiv” (România)

„The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

‘Qu Vadis, Aida?’ (Bosnia şi Herzegovina)

Oscar 2021 – Cel mai bun lungmetraj de animaţie

Câștigător: „Soul”

„Onward”,



„Over the Moon”

„A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

„Wolfwalkers”

Oscar 2021 – Cea mai bună scenografie

Câștigător: „Mank”

„The Father”

„Ma Rainey’s Black Bottom”

„News of the World”

„Tenet”

Oscar 2021 – Cel mai bun scenariu adaptat

Câștigător : „The Father”

„Borat Subsequent MovieFilm”

„The Father", „Nomadland"

„One Night in Miami”

„The White Tiger”

Oscar 2021 – Cel mai bun scenariu original

Câștigător :”Promising Young Woman”

„Judas and the Black Messiah”

„Minari”

„Promising Young Woman”

„Sound of Metal”

„TheTrial of the Chicago 7”

Oscar 2021 – Cea mai bună imagine

Câștigător: „Mank”

Sean Bobbitt („Judas and the Black Messiah”)

Dariusz Wolski („News of the World”)

Joshua James Richards („Nomadland”)

Phedon Papamichael („The Trial of the Chicago 7”)

Oscar 2021 – Cel mai bun montaj

Câștigător: „Sound of Metal”

„The Father”

„Promising Young Woman”

„The Trial of the Chicago 7”

Oscar 2021 – Cea mai bună coloană sonoră

Câștigător: „Soul”

„Da 5 Bloods”

„Mank”

„Minari”

„News of the World”

Oscar 2021 – Cel mai bun cântec

Câștigător :”Fight For You” („Judas and the Black Messiah”)

„Hear My Voice” („The Trial of the Chicago 7”),

„Husavik” („Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”),

„lo Sě (Seen)” („The Life Ahead/ La Vita Davanti a Se”),

„Speak Now” („One Night in Miami…”)

Oscar 2021 – Cel mai bun lungmetraj documentar

Câștigător: „My Octopus Teacher”

„Colectiv”

„Crip Camp”

„The Mole Agent”

„Time”

Oscar 2021 – Cel mai bun scurtmetraj documentar

Câștigător: „Colette”

„A Concerto Is a Conversation”

„Do Not Split”

„Hunger Ward”

„A Love Song For Latasha”

Oscar 2021 – Cel mai bun sunet

Câștigător: „Sound of Metal”

„Greyhound”

„Mank”

„News of the World”

„Soul”

Oscar 2021 – Cele mai bune efecte vizuale

Câștigător: „Tenet”

„Love and Monsters”

„The Midnight Sky”

„Mulan”

„The One and Only Ivan”

Oscar 2021 – Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură

Câștigător: ”Ma Rainey’s Black Bottom”

„Emma”

„Hillbilly Elegy”

„Mank”

„Pinocchio”

Oscar 2021 – Cele mai bune costume

Câștigător: ”Ma Rainey’s Black Bottom”

„Emma”

„Mank”

„Mulan”

„Pinocchio”

Oscar 2021 – Cel mai bun scurtmetraj animat

Câștigător: „If Anything Happens I Love You”

„Burrow”

„Genius Loci”

„Opera”

„Yes-People”

Oscar 2021 – Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune

Câștigător: „Two Distant Strangers”

„Feeling Through”

„The Letter Room”

„The Present”

„White Eye”





