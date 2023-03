Mulți au condamnat-o pe Oana Matache că ar fi pus punct căsniciei cu Răzvan Miheț, tatăl copiilor ei, pentru Radu Siffredi, iubitul care deja locuiește alături de ea. Nici Gina Matache, mama ei, nu e de acord cu noua relație. Ea l-a criticat în termeni duri pe Radu Siffredi și ar fi fost deranjată mai ales pentru felul în care acesta i-ar trata pe nepoții ei.

„În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu”

Acum, după toate criticile primite, Oana Matache a răbufnit pe rețelele de socializare. „M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez”, și-a început ea confesiunea pe Instagram, conform spynews.ro.

„Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de «catastrofă» pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea”, a explicat Oana Matache.

„Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educi copiii”

De acum înainte, Oana Matache își dorește ca nimeni să nu mai intervină în viața ei personală și ca scandalul, atât cel public, cât și cel din familie, să se încheie. „Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață, și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ia final.

Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii”, a mai declarat sora Deliei.

„Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat”

În finalul mesajului, Oana Matache a ținut neapărat să lămurească și situația cu fostul soț. A explicat că ea și Răzvan Miheț se înțeleg bine după ce s-au despărțit, el își vizitează copiii, petrec mereu timp împreună.

În ceea ce o privește pe Gina Matache, Oana nu i l-a prezentat până acum pe Radu acesteia, cei doi nu se cunosc. „Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un personaj problematic să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de hate general, dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nicio dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a încheiat Oana Matache.

Oana Matache și Răzvan Miheț erau căsătoriți din anul 2017. Nași de nuntă le-au fost Delia, sora ei, și Răzvan Munteanu. Cei doi au împreună o fetiță și un băiat, care locuiesc la ea.

