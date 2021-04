Oana Roman a împlinit 45 de ani. Imagini cu vedeta din vacanța în Egipt. „Vă mulțumesc pentru urări”

„Azi 45. Cu liniște în suflet, iubire și multă încredere. Vă mulțumesc tuturor pentru urări și gânduri bune. Îmi faceți ziua perfectă!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Ultimul an din viața Oanei nu a fost unul ușor. A divorțat de soțul ei, Marius Elisei, iar mama acesteia a avut probleme de sănătate. Cu toate astea, fosta prezentatoare TV a găsit puterea de a merge mai departe, pentru fiica ei.

„Niciodată , dar Niciodată nu am trăit în funcție de de părerea altora. Am ales, iubit și decis pentru viata mea doar în funcție de instinctul meu și de cum am crezut că este bine pentru mine. Nu pentru altii. Pentru ca nimeni nu trăiește viata altcuiva.

Este o libertate care mi-a adus liniște și putere să-mi văd de drumul meu. Așa ar trebui să trăim toți. Nu are nimeni dreptul să decidă pentru noi. Nu are nimeni dreptul să ne judece și nici sa ne spună cum să trăim.

Atâta timp cât am respectat legea și bunul simt, am ales doar eu pentru mine.

Nu este o aroganță, este ceea ce ar trebui sa fie firescul vieții! Deci nu, nu iau în considerare judecata și părerea nimănui, decât atunci când eu o cer!”, a postat Oana Roman pe Facebook, cu doar câteva zile înainte de a pleca în vacanță.

