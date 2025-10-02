Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”

După ce a putut fi văzută în serialul „Clanul” în rolul Luminiței Achim, acum Carmen Tănase joacă același personaj, dar mult mai tânăr, în „Tătuțu’”, producție care se vede pe VOYO.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu marea actriță, pentru a afla cum este să joace alături de Alexandru Conovaru, cel care îi dă viață lui Laurențiu Achim și care îi este soț în „Tătuțu’”.

A mai jucat atlături de Alexandru Conovaru

„Cu Alexandru Conovaru mă știu de mult. Aveam o comedie extraordinară, a lui Octavian Strunilă, și am jucat soț și soție. Râdeam și noi, și publicul râdea, toată lumea râdea. Viața mea este, sigur, în primul rând teatru. Pentru că în teatru am început. Dar poate că în egală măsură este și televiziunea. Pentru că eu, de vreo 25 de ani, sunt în televiziune.

Și PRO TV, la un moment dat, a fost prima mea casă, pentru că nu prea mai ajungeam acasă decât foarte rar. Deci eu mă simt ca acasă. Îi știu pe toți, toți oamenii mă știu, am lucrat împreună, ne cunoaștem, ne-am văzut și bunele și relele. Suntem oricum la vârsta înțelepciunii și ne acceptăm. Eu iubesc această echipă a PRO TV-ului, pentru că sunt cei mai profesioniști. Când e de glumă, e de glumă! Când e de muncă, e de muncă! Dar e și de glumă, asta e important. Trebuie și chestia asta. Și sunt niște oameni minunați”, a spus Carmen Tănase.

Întrebată cum de reușește și la aproape 65 de ani să aducă în atenția publicului personaje noi, pe care le joacă la fel de bine ca în tinerețe, Carmen Tănase a dezvăluit că se inspiră de la oamenii din jur și că acest obicei i-a rămas încă din facultate.

Carmen Tănase se inspiră de la oamenii din jur

„Tot timpul mă inspir de la oameni! Acesta este lucrul nostru cu noi înșine, munca actorului cu sine însuși: să observe lumea. Oamenii poate zic: «Vai, mare muncă ce ai de făcut». Da, ai de făcut mare muncă! Pentru că noi am fost obișnuiți cu școala veche, Clasa Olga Tudorache am fost eu, să facem povești. Asta era tema la facultate. Îți iei un om din mulțime, îl fixezi și-ți faci o poveste cu el și vii și-mi spui povestea lui. Mi-l descrii cum arată, cum are în casă, în ce casă stă, cum e periuța lui de dinți, e tocită, nu e tocită… Și de atunci eu am rămas cu acest obicei și fac povești. Mie îmi place să mă uit pe geamurile oamenilor, de exemplu. Nu pentru că sunt indiscretă, ci pentru că fac povești cu casele lor. Da, eu trăiesc într-o eternă imaginație”, a spus actrița în exclusivitate pentru Libertatea.

Carmen Tănase ne-a mai dezvăluit și că, dacă va putea, își va face meseria până la adânci bătrâneți, precum maestrul Radu Beligan: „Cât o să fiu pe picioare. Și cât o să fiu cu mintea întreagă, bineînțeles că o să joc. Dacă sunt pe picioare, da”.

