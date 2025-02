Cele două vedete au apărut la braț la vizionarea de gală a filmului lui Mihai Bendeac, astfel că nu au ascuns că sunt împreună, chiar dacă trecuse puțin timp de când Sebastian Dobrincu se despărțise de fosta lui iubită, cântăreața Ioana Ignat.

Din decembrie și până acum, Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu au apărut de mai multe ori împreună și chiar au fost și în vacanță, însă internauții au atacat-o pe tânără, afirmând despre aceasta că stă cu fostul investitor de la „Imperiul Leilor” pentru că este bogat.

A oferit definiția iubirii

Recent, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a avut-o pe Instagram, fanii Otnielei Sandu au fost curioși cum arată iubirea în viziunea ei și care ar fi ingredientele care duc la o adevărată poveste de dragoste.

„Cred că intră multe ingrediente aici, dar respectul, în primul rând. Cred că fără respect nu există iubirea. Dacă se pierde respectul, cred că și iubirea dispare. Liniște, grijă, nu știu, lipsa egoismului… Sunt multe ingrediente care îmi vin acum în minte. Dar cred că am zis mai mult de trei”, a spus Otniela Sandu pe Instagram, la story.

Definiția pe care tânăra a dat-o iubirii vine la aproximativ o lună după ce ea a răbufnit pe internet la adresa fanilor.

„Închin un pahar pentru frustrații care în loc să-și trăiască viața lor o comentează zilnic pe a noastră. Răutatea și prostia nu se scuză prin dreptul la opinie. Sunt oglinda propriilor frustrări și neajunsuri. Produsul unor minți literalmente bolnave.

Noi ne trăim viața frumos, așa cum ne-am construit-o. Vă invit pe cei cu creier de aici de pe Insta, știu că sunt mulți, să citiți câtă răutate, frustrare, blesteme, minciuni… din păcate sunt și asemenea specimene pe acest Pământ.

Pentru oftica părerologilor – schimb iubiții? Am avut un singur iubit înainte. Și dacă aveam 100, tot treaba mea era. Suntem împreună fiindcă el are bani? Vă va roade să aflați că are și alte calități, mult mai remarcabile. Sper să ne facem bine, într-o zi! Până atunci mă dau cu cremă și mă duc la soare”, scria iubita lui Sebastian Drobrincu pe internet în luna ianuarie.

