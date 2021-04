„Am plecat din țară, definitiv, la vârsta de 16 ani, când am câștigat Elite Model Look. Înainte de acest moment, am colaborat cu o agenție de modele și, la vârsta de doar 14 ani, am lucrat, pentru o perioadă, la Paris.

Destul de dificil, la început, pentru că nu vorbeam limba franceză și eram departe de familie. Însă, în timp, m-am acomodat și mi-am făcut prieteni. De prejudecăți, din fericire, nu m-am lovit niciodată.

Nimic nu a fost ușor, cu siguranță. Dar tot ceea ce am făcut a fost o provocare pentru mine, am învățat din fiecare moment și am mers mai departe în carieră.

Faptul că am început de mică a fost, cu siguranță, o lecție de viață importantă!”, a declarat Alina Pușcău într-un interviu acordat revistei VIVA!

