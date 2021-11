Este bucurie imensă în familia vedetei, după ce a venit pe lume Ayan. Roxana Vancea a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu băiețelul său. Proaspăta mămică și-a revenit rapid după ce a născut și acum se dedică în totalitate fiului ei. Pe parcursul sarcinii, Roxana Vancea s-a îngrășat doar 5 kilograme.

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută!”, spunea vedeta pentru Click! la scurt timp după ce a născut.

Ayan, numele băiețelului, a fost pus chiar de fratele său mai mare, Milan, copilul soțului ei, cel de care Roxana Vancea e foarte atașat și pe care îl consideră băiatul ei.

VEZI GALERIA FOTO

Roxana Vancea a avut o sarcină cu risc

Roxana Vancea a avut o sarcină cu risc, însă nașterea nu a fost una grea. „Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doamna doctor mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea, la Antena Stars, chiar înainte de naștere.



