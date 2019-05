(Publicitate) Vrei covoare perfect curate si parfumate? Intra pe Spalatorie Covoare HelloWash si bucura-te de mai mult timp liber!

Odata cu terminarea perioadei reci, o curatenie generala schimba aerul molatic din casa si te face pe tine sa te simti mai bine.

Curatenia incepe de la podele si intotdeauna cand ne gandim la curatenia de primavara ne vine in minte bara metalica, batul si covoarele atarnand in soare. Poate ca este simbolul curateniei la noi, la romani sau poate ca asta am fost invatati. Dupa ce avem grija de covoare, parca am terminat jumatate din curatenie. Ce mai conteaza ca ai de sters praful, dat paienjenii jos, spalat geamurile, sters usile?

Bine ca am scos praful si luat parul de orice origine de pe covor. Asta era partea cea mai grea. Faza amuzanta este ca spalatul covoarelor nu prea mai este o operatiune posibila la bloc. Plus de asta, ce te faci cand esti destul de in varsta sau de bolnava si nu poti sa stai in genunchi pe covor toata ziua si sa freci? Faimoasele covoare persane pe care le iubim, devin o adevarata corvoada.

Ce te faci cand spalarea si uscarea covoarelor tale iti produc adevarate cosmaruri? Poate ca ar trebui sa dormi linistita, pentru ca exista firme specializate in astfel de servicii de curatenie. Spalatorie Covoare HelloWash este numele pe care ar trebui sa il retii daca vrei sa scapi de griji.

HelloWash este o spalatorie de covoare din Bucuresti care iti ia grijile de pe cap, iti reda timpul liber si energia lasandu-ti covoarele la fel de curate ca atunci cand le-ai cumparat. Apeleaza la serviciile profesionale de curatare covoare atunci cand nu vrei sa iti pierzi timpul si cheful de viata spalandu-ti covoarele.

Aceasta spalatorie de covoare se afla in Bucuresti si se pot deplasa la domiciliul tau sa iti ia „grijile” sa ti le spele bine-bine pana nu iti mai stau pe cap.

Servicii oferite de HelloWash

Spalatorie covoare – pentru cei care nu au timp sau chef sa depuna efort prelungit pentru un singur covor care la final nici nu arata cum si-ar fi dorit.

Curatare mocheta – pentru cei care scapa mancarea din mana destul de des sau au copii carora le place sa picteze pe jos.

Curatare tapiterie – pentru cei care vor cele mai curate canapele si scaune atat pentru ei, cat si pentru cei care le vin in casa in vizita

Curatare covoare la domiciliu – pentru cei care nu au timp, masina sau nu pot sa isi care covoarele pana la spalatorie si prefera sa vina spalatoria la ei

Utilaje profesionale folosite de HelloWash

Desprafuitor covoare – acest utilaj imens si zgomotos este un mic robotel care bate si scutura covoarele in locul tau in timp ce tu te amuzi de modul in care o face. Iti lasa timp pentru orice altceva si energie pentru a face acel altceva cu drag si spor.

Masina automata de spalat covoare – spre deosebire de masina ta mica de spalat, aceasta masina accepta orice covor de orice marime pentru ca are o dimensiune industriala si este obisnuita cu un astfel de volum de munca. Foloseste apa si detergenti conceputi special pentru orice tip de material si va inlatura rapid si eficient orice pata sau murdarie indiferent de sursa si consistenta sau vechime.

Centrifuga profesionala – stoarcerea apei din covor se face rapid si fara griji intr-o centrifuga industriala care iti poate oferi o eficienta mai mare decat cea a masinii automate de dimensiuni mici si performante limitate de acasa.

Dezumidificator covoare – banuiesc ca nu ai auzit de utilajul acesta pana acum si nici nu ai asa ceva acasa. Cu siguranta nu ai pentru ca este destinat uzului industrial si doar firmele mari isi cumpara asa ceva, nu ca pretul utilajului ar fi accesibil oricui si oricand.

Avantaje apelare la Curatatorie Covoare HelloWash

Economie de timp – cand vrei sa iti vezi covoarele curate si parfumate in cel mai scurt timp solutia este clara: apelezi la altcineva sa o faca pentru tine. Delegarea sau outsourcingul sunt metode de a-ti pastra timpul pentru lucruri care nu sunt nici redundante, nici plictisitoare, ci pentru acelea care iti bucura sufletul si inima. Economie de energie – salveaza-ti ultimul strop de energie pentru familia ta, pasiunile tale si ceea ce te intereseaza cu adevarat. Lasa curatenia in seama celor care traiesc din faptul ca fac curatenie pentru altii. Lasa-i sa faca ceea ce stiu mai bine si tu foloseste-ti energia pentru ceea ce conteaza. Detergenti potriviti si profesionali – te-ai gandit vreodata daca experimentele pe care le faci tot schimband detergentii cu o viteza uimitoare si in fond fara niciun plan prestabilit, combinand balsamuri si tot felul de produse minune o sa-ti afecteze materialul covorului sau chiar o sa il gaureasca? La o curatatorie de covoare nu te vei teme niciodata ca ai folosit prea mult inalbitor, detergent, balsam sau altceva. Oamenii de acolo stiu exact ce au de facut si nu glumesc cand iti promit ca o sa iti scoata acea pata veche de pe covorul tau preferat. Stiu exact ce, cum si cat sa foloseasca pentru a-si face si tine clientii fericiti. Raport calitate – pret bun: daca stai sa te gandesti cate produse de curatenie ti-ai cumparat, cate nu ti-au placut, cate balsamuri miroseau ciudat sau nu miroseau deloc si cate nu ti-au scos nicio pata din cate sperai, nu mai bine mergeai la sigur cu o spalatorie de covoare profesionala? Ridicare de la domiciliu – cand ai nevoie de ajutor cu transportul covoarelor tale vechi si grele sau doar grele la spalatorie, oamenii de acolo iti vin in ajutor deplasandu-se la tine. Diferenta de pret este una foarte mica si in contul acestor banuti iti vei primi inapoi covoarele tot cu livrarea celor de la firma. Servicii nu doar pentru capitala, ci si pentru Ilfov – chiar daca nu stai in Bucuresti, ci in Ilfov, HelloWash se poate deplasa pana la usa ta.

Clientii HelloWash

HelloWash se adreseaza atat clientilor persoane fizice, cat si celor juridice. Ca esti o persoana care are nevoie de ajutor cu curatenia de orice sezon sau sarbatoare sau o firma care isi respecta angajatii si vrea ca acestia sa calce pe covoare sau mochete curate, HelloWash te va trata cu acelasi profesionalism si iti va oferi aceleasi preturi accesibile.

Pasi in spalarea si curatarea covoarelor

Analiza intregii situatii – cat de murdar este covorul, care este gradul sau de deteriorare, profunzimea sau vechimea, natura petelor si murdariei, cat timp le va lua sa il faca din nou curat. In acest moment se va stabili ce metoda de spalare si curatare ar fi optima pentru a obtine cele mai frumoase rezultate. Desprafuirea situatiei – prima data se scoate praful din covoare, se ia parul de pe el si abia apoi se trece la spalarea propriu-zisa. Acest pas consta in aspirarea cu atentie a covorului pentru a inlatura praful, parul si scamele care s-au „atasat emotional” de covor pentru ca urmatorul pas sa fie un real succes. Spalarea murdariei si petelor – covoarele murdare se spala folosind utilaje profesionale si personal calificat care isi stie procedura de lucru. Acest pas este cel mai lung si mai dificil dintre toate si de el depinde intregul succes al spalarii covoarelor. Folosind grija si atentie pentru fiecare tip de material si de covor rezultatele vor fi cele dorite. Aceasta etapa contine mai multe subetape cum ar fi: prespalarea cu un start de detergent corelat cu marimea si profunzimea petei, apoi spalarea propriu-zisa cu un detergent specific care protejeaza materialul. Clatirea covoarelor – detergentul, solutiile de curatare, murdaria si petele sunt alungate de pe patria covorului folosind multa apa curata si limpede. Inainte de stoarcere covorul este rulat pentru a fi introdus in centrifuga pentru a fi clatit a doua oara. Stoarcerea covoarelor –apa si detergentul trebuie scoase din materialul covorului pentru a-l lasa perfect curat si mirosind frumos. Uscarea covoarelor – acel proces care la casa ia ore in sir pentru ca se face natural in curte, in soare mai ales, la firma de curatatorie de covoare se face automat: rapid si eficient. Spalatoria de covoare are o camera speciala in care se face incalzirea, ventilarea si extragerea umezelii din covor. Temperatura de aici este controlata atent pentru ca mirosul covoarelor sa fie unul placut, de proaspat spalat. Finisarea covoarelor – covoarele sunt aspirate si periate pentru a arata potrivit pentru livrare.

Cotatie gratuita

Daca nu stii sigur daca iti permiti sau nu sa iti speli covoarele in mod profesional, poti cere o cotatie gratuita si scapa de griji. Pe site ai numarul de telefon la care sa suni pentru a afla toate detaliile de care ai nevoie inainte de a lua o decizie.

Calculare pret

Pretul de spalare al unui covor la HelloWash este stabilit in mod obiectiv si destul de simplu in functie de dimensiunea acestuia. Cu cat este mai mare cu atat pretul serviciilor va fi mai mare deoarece este mai greu de manipulat, iar detergentii, solutiile de curatare si apa sau energia electrica folosite inseamna cheltuieli mai mari pentru curatatoria de covoare.

Apeland la serviciile unei curatatorii de covoare ca HelloWash ai garantia ca iti vei vedea covoarele la fel de curate cum le-ai cumparat si ca petele pe care le-ai facut din greseal sau neatentie vor fi doar o amintire neplacuta. Daca te-ai saturat sa le speli, sa le freci si rezultatele tot sa nu fie ce iti doreai, dar mai ales sa nu reusesti sa le scoti petele si mirosul sa fie din ce in ce mai ciudat, renunta la a le mai spala acasa. Du-le undeva unde spalarea se face folosind utilaje de marimi mari si performante si mai mari.

HelloWash este locul in care covoarele isi revin la forma initiala aratand si mirosind frumos. Locul unde petele si murdaria isi gasesc sfarsitul, iar clientii linistea si multumirea ca au cele mai frumoase si igienizate covoare. Pentru economie de timp si efort, pentru parfum de primavara si timp pentru sine sau cei dragi, lasa-ti covoarele in seama profesionistilor care stiu ce fac, fac bine asta si isi doresc clienti fericiti si recurenti.