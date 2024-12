Zilele trecute, Puya a declarat într-un interviu că nu ar putea să locuiască la țară. El a decis să meargă doar în vizită.

„Eu nu prea am trăit pe la țară, mai degrabă acum, în ultimul timp. Dacă vă referiți la casa de la țara, pe care o am, acolo merg, stau o zi și mă întorc acasă, nu am stat acolo. Cu siguranță este un loc destul de diferit în care te redescoperi și înveți lucruri noi”, a declarat Puya pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Puya recunoaște că i-ar fi foarte greu să locuiască permanent la țară, așa cum au ales să o facă mai multe vedete de la noi.

„Cel puțin pentru mine, a fost ca o școală, statul și făcutul lucrurilor pe la țară. Una e când mergi ca turist, alta e când stai acolo, sunt două chesti total diferite. Nu aș sta!”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

Anul trecut, pe canalul lui oficial de YouTube, unde are peste 330.000 de abonați, Puya a realizat un vlog pe care l-a filmat la casa lui din Fundulea, „Casa Puymici”, așa cum a denumit-o chiar artistul. E vorba despre o locuință părăsită într-un sat de România pe care cântărețul vrea să o renoveze.

Recomandări Percheziții în casa lui Horațiu Potra din Mediaș, după ce în mașina paznicului lui Călin Georgescu au fost găsite mari sume de bani și el a fost reținut

S-a mutat la curte în Cernica, însă nu a rezitat prea mult

A plecat din cartier și s-a mutat la curte, în Cernica. Însă n-a rezistat prea mult. Acesta locuiește din nou în Sălăjan, în București „Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă, mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, ca să zic așa, în așa-numitele zone rezidențiale.

Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluie Puya, care a remarcat un singur lucru negativ după întoarcerea în cartier. „Lucrul care s-a schimbat este că am rămas singur. Toți prietenii au plecat și, mai nou, Sălăjan este o combinație de Hunedoara, Buzău, Călărași și Craiova. Când vine Crăciunul rămân singur în bloc”, a spus artistul hip-hop pentru protv.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News