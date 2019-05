Raluca și Walter Zenga dau cărțile pe față. Ce răspunsuri au dat când au fost întrebați despre gelozie

Cei doi au acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care au vorbit despre relația lor și au comentat pe marginea geloziei în cuplu.

„El este, dar eu i-am explicat că am fost geloasă până au apărut copiii. Apoi m-am lăsat absorbită în sfera maternă şi m-am relaxat complet. Mi-am găsit cuibul şi puii şi sunt fericită. Nu vreau să exagerez, Walter a fost mereu un soţ şi un tată extrem de grijuliu şi prezent. El renunţă de multe ori la alte evenimente şi obligaţii doar ca să petreacă timp cu copiii”, a declarat Raluca Zenga.

Walter Zenga a afirmat:

„Eu sunt foarte sincer când spun că sunt foarte gelos. Probabil şi ea e geloasă, dar nu în acelaşi fel. Pot să confirm că toată atenţia s-a dus către copii. Acum cred că încrederea este mai importantă”.

Cei doi și-au amintit și de momentul în care s-au cunoscut.

„În 2003 în aeroportul din Milano, e o povestioară amuzantă. Nu l-am recunoscut imediat. Mi se părea ceva familiar la el, dar nu ştiam exact cine e. Nu mi-a spus numele com­plet. Am realizat mai târziu. A fost un început aşa frumos de relaţie, aşa lin şi mi se pare foar­te rar să găseşti acum o per­soană fără scheleţi în dulap, cum se spune, să vii curat în relaţie, fără „ex-uri” pe care să le „care” după el. Totul a curs foarte lin din momen­tul în care am început. E o poveste foarte frumoasă, pe care poate copiii noştri nu o vor înţelege sau nu şi-o vor putea imagina când o să le-o povestim. O să zică că ne-am cunoscut pe Tinder sau altă aplicaţie de dating. Nu o să mă creadă că tatăl lor s-a apropi­at de mine şi s-a prezentat”, a povestit Raluca Zenga.

„Aş vrea să mă întorc, iar şi iar, în acea zi în care am cunoscut-o în aeroportul din Milano, nu pentru că aş vrea să încep totul de la zero sau să schimb ceva, ci pentru că aş vrea să simt, din nou, ce am trăit atunci. Acea emoţie…”, a completat Walter Zenga.

