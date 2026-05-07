Startup-ul local Verne, fondat de antreprenorul Mate Rimac, operează o flotă de 10 vehicule electrice Arcfox Alpha T5, echipate cu software-ul de conducere autonomă dezvoltat de compania chineză Pony AI.

Prețul unei curse? Doar 1,99 euro (aproximativ 48 lei), în limita unei zone de 90 de kilometri pătrați, ce include și aeroportul internațional din Zagreb.

Rezervările se fac prin aplicația Verne, iar în lunile următoare serviciul va fi disponibil și prin platforma Uber Technologies.

„Ne dorim să atragem cât mai mulți clienți și să adunăm date valoroase despre condițiile de trafic din Zagreb”, au declarat reprezentanții Verne,.

Deși Europa rămâne în urmă față de SUA și China în adoptarea acestei tehnologii, inițiativele precum cea din Zagreb ar putea schimba lucrurile.

În Statele Unite, Waymo, compania Alphabet, operează cea mai extinsă rețea de robotaxi, iar planurile de extindere în Londra sunt deja în desfășurare.

Până la reglementări mai flexibile, vehiculele Verne sunt însoțite de operatori de securitate. Totuși, călătoria este complet autonomă.

Jurnaliștii Bloomberg, care au testat serviciul, au remarcat manevrele fluide ale SUV-urilor, care au evitat obstacolele și au depășit vehiculele lente. Interesul public este în creștere.

În prezent, aplicația Verne are aproximativ 300 de utilizatori activi, iar peste 4.000 de persoane sunt pe lista de așteptare.

În plus, startup-ul negociază autorizarea serviciului în alte 11 orașe din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Orientul Mijlociu.

Mate Rimac este deja cunoscut pentru producția de mașini electrice de lux și colaborarea cu marca Bugatti. Acum, prin acest proiect, își propune să transforme transportul urban european, oferind o alternativă accesibilă și sustenabilă

