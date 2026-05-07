Acordul propus se aplică cetățenilor americani care au achiziționat modelele iPhone 16 și iPhone 15 Pro între 10 iunie 2024 și 29 martie 2025.

Utilizatorii iPhone 16 și iPhone 15 Pro pot primi între 25 și 95 de dolari

Potrivit firmei de avocatură Clarkson Law Firm, care a reprezentat reclamanții, persoanele care îndeplinesc condițiile necesare pot primi 25 de dolari pentru fiecare dispozitiv eligibil, sumă care „poate scădea sau crește până la 95 de dolari per device, în funcție de volumul cererilor și alți factori”.

Procesul a fost intentat după ce reclamanții au acuzat Apple că, prin campaniile sale publicitare, a creat „așteptări clare și rezonabile” că funcțiile Apple Intelligence vor fi disponibile imediat la lansarea iPhone 16.

În schimb, produsele Apple ar fi oferit „o versiune semnificativ limitată sau complet absentă a Apple Intelligence” inducând astfel consumatorii în eroare cu privire la utilitatea reală a acestor funcții.

Ce se întâmplă cu Apple Intelligence?

Conform The Verge, purtătoarea de cuvânt a Apple, Marni Goldberg, a declarat că „această situație a fost soluționată pentru a ne concentra pe ceea ce facem cel mai bine, livrarea celor mai inovatoare produse și servicii utilizatorilor noștri”.

Funcțiile Apple Intelligence au fost prezentate pentru prima oară publicului în cadrul conferinței Worldwide Developers Conference (WWDC) din iunie 2024, unde Apple a anunțat o serie de inovații bazate pe inteligență artificială, inclusiv o versiune mai ofertantă a asistentului Siri.

Cu toate acestea, când iPhone 16 a fost lansat în septembrie 2024, multe dintre funcțiile promise nu erau încă disponibile, în ciuda etichetei de marketing „construit pentru Apple Intelligence”. Ulterior, Apple a început să implementeze treptat funcții noi, precum Image Playground, Genmoji și o integrare ChatGPT în Siri.

Lansare în curând

Însă lansarea variantei personalizate a Siri, programată inițial pentru 2024, a fost amânată și este așteptată în decursul acestui an. În aprilie 2025, Divizia Națională de Publicitate din SUA a recomandat Apple să „suspende sau să modifice” afirmația „disponibil acum” de pe pagina sa dedicată funcțiilor Apple Intelligence.

De asemenea, compania a retras o reclamă pentru iPhone 16 în care apărea actrița Bella Ramsey folosind Siri îmbunătățit cu AI. Conform The Verge, acordul de 250 de milioane de dolari urmează să fie supus aprobării finale de către instanță, iar cei interesați trebuie să depună cererile înainte de termenul-limită stabilit.

