După ce Andreea și Dorian Popa s-au căsătorit, Claudia Iosif a fost asaltată de fani cu mesaje despre nunta artistului, iar până la urmă Babs a răbufnit în mediul online.

„Dorian Popa a făcut, în sfârșit, nunta. În maximum un an a avut relație, cerere, căsătorie, nuntă… Foarte bine! Dar știi ce e foarte interesant? În relația anterioară spunea ani de zile că el nu vrea căsătorie, nu vrea familie, că este bine și așa.

Când un bărbat spune asta, draga mea, te rog să îl crezi. El nu vrea căsătorie, el nu vrea familie, cel puțin nu cu tine! Nu sta, nu aștepta și nu îți irosi timpul sperând că el se va schimba. În timp ce tu stai lângă el, îl susții, îl iubești, iar el nu vrea să se căsătorească cu tine, vine altă femeie și în câteva luni de zile face tot ce nu voia cu tine”, a fost un mesaj pe care Claudia Iosif l-a primit pe rețelele de socializare.

Iar răspunsul lui Babs nu a întârziat să apară în mediul online. „Vorbești fără să ai habar… Cea care nu a vrut căsătorie și copii am fost eu! De ce oare?!?”, a scris aceasta pe internet.

Mai mult decât atât, Claudia Iosif le-a amintit fanilor ei de un interviu pe care l-a oferit la Antena Stars în anul 2018, pe vremea când încă forma un cuplu cu Dorian Popa.

„Pentru că am fost bombardată cu mesaje și etichetată în fel și fel de postări… Interviu din 2018! Aceeași părere o aveam și la 20, și la 30, și la 40 de ani. Inclusiv acum”, a scris Babs pe Instagram, la story, acolo unde a postat și interviul amintit.

„Eu nu cred în căsătorie. Chiar nu sunt interesată de acest lucru, nu îmi aduce nimic în plus. Din punctul meu de vedere, petrecerea aceea de nuntă ar putea deveni, îmi cer scuze pentru oamenii care au făcut chestia asta, dar e un bal mascat. Oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate”, spunea Claudia Iosif la Antena Stars în anul 2018, pe când încă era iubita lui Dorian Popa.

