Ramona Bădescu a decis ca mama ei să se mute în Italia, după moartea tatălui. „Trebuie să trăim intens fiecare minut”

„Eu cred că ne-am dorit atât de mult în viața asta eu un copil, iar mama mea un nepoțel, încât trebuie să trăim intens în fiecare minut, în fiecare minut trebuie să-i povestim de bunicul lui, pentru că numai așa el trăiește cu noi și în amintirea noastră.

Îi povestim cine a fost. Viața merge înainte și trebuie să meargă înainte, dar am o alintare sufletească că tata era Fecioară, iar Igancio e Fecioară, așa că într-un fel generația se transmite”, a spus Ramona Bădescu în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Întrebată cum se simte acum, după pierderea bărbatului alături de care a petrecut 63 de ani din viață, mama Ramonei Bădescu a declarat că i-a fost extrem de greu.

„Să știți că a fost destul de greu. Ramona mi-a spus hotărâtă că mă «răpește» și că o să vin. Și eu prima dată am venit fără să am bilet de înapoiere și am zis că stau puțin, câteva săptămâni.

Săptămânile s-au transformat în luni și mă simt bine, nu știu când mă întorc”, a transmis mama Ramonei Bădescu.

Ramona Bădescu a publicat prima imagine cu iubitul bancher

Ramona Bădescu a dezvăluit în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, la „Exclusiv VIP” de pe Prima TV, că bărbatul care o face fericită de trei ani este bancherul și omul de afaceri Fabio Cali.

Până acum, actrița i-a ținut identitatea ascunsă, mai ales că acesta nu este persoană publică.

