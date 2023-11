Un tânăr creator de conținut și om de marketing, Andrei Petroff, a reușit să păcălească influenceri precum Oana Roman, Ana Morodan și Claudisky să promoveze pe rețelele sociale un produs care nu există: „Brânza Regelui Carol al III-lea”, de la Curtea Regală a României.

Andrei Petroff a vrut să arate astfel că există influenceri care promovează orice produs, fără să verifice. Știrea a ajuns și la urechile lui Mircea Badea, care în emisiunea lui de la Antena 3 și-a spus părerea despre influencerii din România.

Mircea Badea: „Ei prestează doar o infinită pauză publicitară”

„Asta cu influencereala nu numai că este de interes în România, dar e și generatoare de venituri uriașe. Cum să te uiți pe Instagram la influencerii lui pește, de ce să te uiți când ei prestează doar o infinită pauză publicitară. Este ca și cum te-ai uita la televizor și nu poți vedea o emisiune, o știre, un film, vezi nonstop spoturi publicitare. N-au conținut, în afară de «Aveți un cod de reducere», în sfârșit”, a spus prezentatorul, care apoi a comentat despre cum au fost păcălite Oana Roman și Ana Morodan.

„Cum a reușit un tânăr să păcălească niște influenceri să promoveze un produs care nu există, mai exact, brânza Regelui Carol al III-lea! Nume din online, Ana Morodan, să fim serioși.

Recomandări EXCLUSIV. Cum le-a închis Nicolae Ciucă gura liberalilor care acuză un „nou posibil atac” al PSD asupra Pilonului 2 de pensii: „Nu trebuie să discutăm despre un asemenea subiect”

Cu toată dragostea, nu e Einstein, dar are sute de mii de fani, mă depășește”, a mărturisit Mircea Badea în emisiunea „În gura presei” de la Antena 3 CNN, conform dcnews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Pachetul trimis de youtuber conținea un produs inventat sub numele de „brânza Regelui Carol al III-lea”. Povestea produsului era: o enclavă de călugări din vecinătatea satului Viscri i-ar fi trimis această brânză drept dar de botez Regelui Charles al III-lea. Brânza ar fi fost produsă la mănăstirea fictivă „Cloașter”, care a decis să mai producă un lot cu ocazia aniversării de 75 de ani ai regelui Charles. În realitate, tânărul a folosit o brânză camembert, de origine poloneză, pe care a cumpărat-o cu doar 7 lei din Piața Obor din București și pe care ambalat-o într-o hârtie simplă maro, legată cu o sfoară și închisă cu un sigiliu.

Cum a reacționat Oana Roman, după ce a aflat că a fost păcălită

Recomandări Comisia UE recomandă oficial începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Consiliul European va lua decizia finală

Fiica lui Petre Roman susține că ea și-a dat seama că ceva nu este în regulă și că totul este o farsă. Vedeta a declarat că îl va da în judecată pe cel care a inițiat această acțiune de a păcăli persoanele publice.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga speța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a explicat Oana Roman.