„Dacă mă întâlnesc cu Andreea (n.r – care era la trei metri de ea) aici, o voi saluta! Eu las loc de bună ziua cu toată lumea, pentru că așa este frumos și civilizat și cred că am depășit de mult aceste lucruri.

Au trecut foarte mulți ani de atunci. Nu mai este cazul, avem copii și familii”, a declarat Misty pentru Click!.ro.

Misty a slăbit câteva kilograme

„Am mai slăbit puțin, da, este adevărat! Oricum, eu vara sunt mai slabă, mereu am oscilat așa, iar iarna am câteva kilograme în plus pentru că, asta este, stăm mai mult pe acasă, mâncăm mai bine, mai gras.

Însă anul acesta am slăbit mai mult, pentru că a fost întregul proces de adaptare la grădiniță al fetiței noastre și câteva săptămâni nu prea am dormit, m-am stresat un pic și nu am mâncat foarte mult. Adormea plângând și avea coșmaruri seara.

S-a adaptat mai greu, pentru că eu am stat prea mult cu ea, am stat patru ani și jumătate cu Arya, nu a dormit o noapte fără mine! Am fost foarte posesivă în primii doi ani!”, a declarat Misty pentru Click! În urmă cu mai mulți ani, Keo a încheiat relația cu Andreea Bălan, după ce s-a îndrăgostit de Misty, care i-a dăruit o fetiță.

