Regula pe care Cabral a respectat-o, pentru a avea o carieră longevivă. “Am vrut să mă opresc”

“Nu mi-am dorit, ba chiar am refuzat niște castinguri. Până la urmă, m-am dus, de gura celor apropiați și am cam rămas. Am început cu «Roata de rezervă», care era o emisiune auto.

Dar apoi am vrut să mă opresc. Și, când m-au invitat cei de la Prima la un casting, m-am dus cu un dosar de oferte de asigurări, pe vremea aia lucram în paralel ca inspector de asigurări.

Ei mă întrebau de emisiune, eu îi întrebam de parcul auto!”, a declarat Cabral pentru revista VIVA!

“Secretul este să nu te bagi ca musca în lapte. Să faci în așa fel încât să nu te ții cu dinții să fii doar tu pe sticlă.

Eu cred că e loc pentru toți – mă rog, nu toți. E loc pentru mulți. Și cu cât te agiți mai tare să fii doar tu, cu atât pierzi mai mult”, a mai adăugat acesta pentru sursa citată.

