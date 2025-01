Alejandra a fost cea care a postat în mediul virtual imaginile cu familia ei, realizate pe una dintre cele mai impresionante zone ale capitalei, podul San Pablo, un loc care oferă priveliști spectaculoase asupra defileului râului Huécar. „În vizită la Cuenca”, a scris ea pe rețelele sale de socializare.

Deși a încercat să treacă neobservat, purtând o pereche de pantaloni de trening gri și o șapcă maro, unii trecători l-au recunoscut și l-au surprins pe rețelele de socializare. „Richard Gere este în Cuenca și pare ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată”, a comentat un utilizator de pe X, fostul Twitter.

Richard Gere și Alejandra se bucură din plin de primul lor Crăciun în Spania. Pe 25 decembrie, au mâncat cu toată familia în grădina impunătoare a reședinței lor din Madrid și apoi au mers să ia o gustare la legendarul magazin de ciocolată San Ginés, potrivit hola.com.

Protagonistul unor titluri precum Pretty Woman și An Officer and a Gentleman și-a lăsat în urmă ferma din New York pentru a se stabili cu familia într-o casă din La Moraleja, urbanizarea exclusivistă din nordul Madridului promovată de Antonio García, tatăl Anei Obregón.

„Eu iubesc Spania și copiii noștri iubesc Spania, pentru că oamenii sunt foarte prietenoși și aveți un simț al comunității, al cunoașterii tuturor”, a spus el recent.

Cei doi s-au căsătorit civil la începutul anului 2018. În ciuda discreției, cuplul nu își ascunde sentimentele și pe 31 august, de ziua de naștere a actorului, Alejandra a transmis următorul mesaj:

„După 11 ani incredibili împreună, încă se simte ca în ziua în care ne-am cunoscut. Călătoria pe care am împărtășit-o, frumoasa familie pe care am construit-o și amintirile făcute sunt mult mai multe decât aș fi putut visa vreodată. Îmi faci viața mai bună din toate punctele de vedere și sunt atât de recunoscătoare că te am alături de mulți ani iubire, râs și fericire împreună”.

