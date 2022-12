Ea speră să îl găsească curând, poate chiar la Poiana Brașov, căci acolo sărbătorește sfârșitul de an. „În 2022 nu prea am avut timp pentru așa ceva, pentru o relație, dar în 2023 clar o să-mi fac, trebuie neapărat să am și o relație, chiar îmi doresc, sincer, dar sunt convinsă că va veni la momentul potrivit și un bărbat în viața mea, când mă aștept mai puțin! Atunci o să îmi dea Doamne-Doamne un bărbat pentru sufletul meu!

Pupatul va avea loc în Poiana Brașov! (râde). Dar acum nu știu cu cine! Abia aștept să aflu și eu! Sper să se întâmple vreo minune la sfârșit de an! (râde)”, a mărturisit Rocsana Marcu, care a avut un an plin de reușite.

Spune că a muncit în 2022, dar rezultatele au și apărut. „În 2023 îmi doresc să am un an cel puțin la fel de bun ca acesta! Pentru că eu, mulțumesc lui Dumnezeu, am avut un an extraordinar! Chiar dacă a fost criză și e mai spun unii că a fost!

Pentru mine, ca om, în primul rând, simt că m-am dezvoltat într-un timp atât de scurt, atât de frumos și atât de mult, încât am prins aripi să visez mult mai mult pentru anul viitor și sunt și realistă în același timp pentru că știu că nu este greu să ajung acolo unde îmi doresc eu. Îmi doresc să mut munții din loc (râde). Nu este deloc ușor aici, cine spune, în general, când locuiești în străinătate, nu, nu este simplu, pentru că românii nu sunt deloc văzuți ok, din păcate”, a mai spus vedeta.

Recomandări 36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Referitor la fiicele sale, care merg la școală în Marea Britanie, ea a avut numai cuvinte de laudă. „Fetele sunt foarte bine, sunt cu școala, le place foarte mult, totul este în regulă. Ele s-au acomodat incredibil, într-un timp foarte scurt și au atât de mulți prieteni de parcă sunt născute aici. Și asta mă bucură foarte tare.

Și ele, la fel, sunt nerăbdătoare să venim în țară pentru că le e dor de zăpadă, chiar dacă acum am avut și noi pentru prima oară, și noi, și englezii, pentru prima oară o zăpadă atât de mare în Londra. Fetele s-au bucurat că am făcut un om de zăpadă, am luat cățelul și ne-am plimbat pe străduțe pentru că toți vecinii au pus luminițe și au decorat casele atât de frumos, și noi la fel am făcut”, a mai declarat Rocsana Marcu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu. Au urmat 15 secunde stânjenitoare de tăcere, moderatoarea era aparent jenată. Ce l-a întrebat

Playtech.ro Putin şi-a ales ÎNLOCUITORUL! Veste BOMBĂ de la Kremlin, cine a primit funcţia. Nimeni nu se aştepta

Viva.ro Monica Pop: Eu supraviețuiesc cu un cancer de colon, cu 4 operații pâna acum și mai urmează! Cum a depistat această boală grea și care au fost simptomele: N-am dat importanță...

Observatornews.ro Ipoteza lansată de sora tinerei transgender din Iaşi, care a sfârșit arsă de vie în timp ce era live: ''După ce a murit au sunat''

Știrileprotv.ro O tânără de 26 de ani a fost împușcată în cap într-un club cu puțin timp înainte de miezul nopții în Ajunul Crăciunului

FANATIK.RO Vedetele care nu cred în Dumnezeu: ”Sunt ateu și militez pentru asta. Avem nevoie de educație sexuală în școli”

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2022. Balanțele sunt mai tolerante și mai cumsecade și ar trebui să încerce să rezolve anumite probleme de la serviciu

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!