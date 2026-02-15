„Ania și Zain. Ieri a fost una dintre cele mai emoționante zile din viața noastră.. Botezul lor

Mulțumim nașilor, care au spus „DA” acestui rol atât de important în viața copiilor noștri. Suntem binecuvântați să vă avem alături. Mulțumim familiei și prietenilor care ne-au fost alături. Și nu în ultimul rând, mulțumim celor care au pus suflet în fiecare detaliu și au făcut ca prima petrecere a copiilor noștri să fie exact ca într-o poveste”, a scris Roxana nemeș pe contul de socializare.

Pentru evenimentul special, atât mama micuților, cât și nașa au purtat rochii albe, elegante, ce le-au pus în valoare silueta.

Roxana Nemeș se bucură din plin de noul capitol al vieții sale, după ce, în septembrie 2025, a devenit mamă de gemeni. Artista spune că se simte complet împlinită, iar fanii ei au observat rapid că silueta ei a revenit într-un timp foarte scurt la forma de dinaintea sarcinii. Curioși, mulți au întrebat-o cum a reușit acest lucru, mai ales că vedeta a subliniat că nu a apelat la diete.

Întrebată de o admiratoare care este secretul siluetei sale după sarcină, Roxana Nemeș a explicat că nu urmează niciun regim alimentar strict, precizând că nu a mai ținut dietă încă de la vârsta de 20 de ani.

Artista a mai spus că obiceiul de a mânca în cantități mici a ajutat-o să se mențină și după sarcină, adăugând că, din fericire, nu este genul de persoană care să aibă pofte alimentare. „Nu țin regim! N-am mai ținut regim de la 20 de ani. Nu-mi place și nici nu mi se pare ok. Pentru că slăbești, după care te îngrași la loc. Eu mi-am obișnuit organismul într-un fel și așa mă și mențin. Mănânc puțin. Și sincer, m-am obișnuit așa! Și mă simt foarte bine. Am și noroc că nu sunt pofticioasă”, a fost răspunsul Roxanei Nemeș.