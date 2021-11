E cu adevărat împlinită! Roxana Vancea a postat ieri, 22 noiembrie, pe Facebook, prima imagine cu chipul fiului ei recent născut. Ayan a venit pe lume pe 17 noiembrie. „Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3,200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută!”, spunea vedeta pentru Click! la scurt timp după ce a născut.

În fotografia distribuită acum pe rețelele de socializare, bebelușul stă în brațele fratelui său vitreg. I se vede chipul perfect lui Ayan. „Comorile mele”, a notat Roxana Vancea în dreptul imaginii.

Ayan, numele băiețelului, a fost pus chiar de fratele său mai mare, Milan, copilul soțului ei, cel de care Roxana Vancea e foarte atașat și pe care îl consideră băiatul ei.

Roxana Vancea a avut o sarcină cu risc

Roxana Vancea a avut o sarcină cu risc, însă nașterea nu a fost una grea. „Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doamna doctor mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea, la Antena Stars, chiar înainte de naștere.

