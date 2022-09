„Anul ăsta, pentru că am avut ocazia, am mers în Dubai. În toiul verii, unde erau 50 de grade. Am vrut să o încerc și pe asta. Hai că nu erau chiar 50, dar erau 40 de grade, dar se resimțeau.

Până și pentru mine a fost prea mult. Eu care suport căldura, dar acolo căldura era amestecată cu foarte multă umiditate.

Eu îmi doream de mult să ajung vara în Dubai pentru că toată lumea îmi spunea că nu se poate sta afară ziua și am zis că eu pot să stau și ziua afară. Am putut”, a mai declarat Crina pentru EGO.ro, completând că nu i-a fost însă foarte confortabil, însă nici nu se plânge că ar fi avut o vacanță nereușită.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am mers la piscină și am stat în apă rece. M-am ambiționat să intru și în mare. Cum am intrat așa am și ieșit. Dar am încercat-o și pe asta. Deci rezist și la 40 și de grade. Am vrut musai să văd dacă rezist.

Toată lumea îmi spunea că nu se poate ieși, că nu se poate sta, că nu se poate respira. Pentru că am avut o ocazie să ajungem vara asta, când m-a întrebat soțul meu dacă vreau, am acceptat imediat. El a stat mai mult în cameră, mai mult la aer condiționat decât afară”, a povestit Crina Abrudan pentru Ego.

Recomandări Libertatea a ajuns la granița ruso-finlandeză: ”Grănicerii noștri sunt de treabă, nu ne pun piedici să trecem”, spun rușii care fug de încorporare

„Am bifat și chestia asta. Îmi povestea lumea că vara e umiditatea atât de mare încât curge pur și simplu apa pe geamuri. Le-am zis tututor că nu cred așa ceva. Am pățit-o. La un moment dat m-am trezit, am deschis ușa la balcon și după vreo 5 minute l-am întrebat pe soțul meu dacă a făcut duș pentru că era apă peste tot prin cameră și nu era din baie. Era pur și simplu condensul.

În oglindă nu te puteai uita, costumele de baie cu care mergeam la plajă nu mi s-au uscat. Noroc că aveam vreo patru la mine pentru că nu se mai usca deloc costumul, abia acasă s-a uscat.

Dar a fost o experiență frumoasă pentru că m-am lămurit și eu cum este vara și partea bună a fost faptul că am găsit locurile libere în locurile unde nu găsești iarna, când este plin sezon”, a mai spus Crina Abrudan.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Dana Budeanu: „Bă, Bianca. Tu ai mai fost și cu cocalari. Nu e vreo rușine” Detaliul uluitor pe care blondina l-a făcut public despre Dana: „Dacă m-ai pune să...”

Observatornews.ro Filmul tulburătoarei crime din azilul de bătrâni din Călărași. Agresorul a fost închis 15 ani pentru că și-a ucis soția. Acum a omorât din nou pentru o felie de salam

Știrileprotv.ro Dovada că Putin se ferește de cei mai puternici oameni din Rusia. Informația inaccesibilă înalților funcționari

FANATIK.RO Preotul Visarion Alexa recunoaște că a agresat sexual o femeie. Reacția Patriarhiei Române

Orangesport.ro Stadionul Arcul de Triumf va fi cedat pentru următorii 49 de ani. Cine se va folosi de el: ”Suntem deschişi să colaborăm cu orice echipă”

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi