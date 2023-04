Își dorea să rămână cât mai mult în competiția din Republica Dominicană, chiar să câștige marele premiu în valoare de 100.000 de euro, dar planurile i-au fost date peste cap. Sebastian Dobrincu s-a accidentat grav la picior pe unul dintre traseele de la Survivor 2023 și a fost trimis acasă.

Sebastian Dobrincu: „Mă bucur că am apucat să trăiesc experiența asta”

Chiar dacă a avut mult de suferit, Sebastian Dobrincu nu regretă că a participat la Survivor România 2023. „Pe o parte Dumnezeu îți dă, pe o parte îți ia, cred. Viața e frumoasă cu bune, cu rele, nu e genul de experiență pe care puteai să o planifici. Plecarea mea cu totul a fost spontană, eram pregătit de orice, mai puțin de o accidentare, m-a luat pe neașteptate.

Mă bucur că am apucat să trăiesc experiența asta cu tot ce are ea de oferit: cu suferințe, cu bucurii, cu consilii, cu înfrângeri, cu victorii. Per total cred că am ieșit pe plus, am făcut o investiție bună”, a spus el.

Întrebat ce i s-a părut cel mai greu în competiție, el a explicat: „În primul rând să fii departe de cei dragi, deși, la un moment dat, prin prisma adrenalinei cumva te obișnuiești și uiți de grija asta, ești atât de focusat și de stresat, de angrenat în ce se întâmplă.

Apoi plictiseala, cred că asta este, faptul că nu știi ce urmează, trăiești într-o continuă așteptare și asta pe mine pe roade.

Eu nu sunt genul care poate să stea pe loc, să nu facă nimic, să nu aibă un obiectiv și acolo trebuie să te obișnuiești să stai, să nu faci nimic, să te uiți la cer pur și simplu, să numeri câte păsări trec, câți nori mai vin și pleacă, pentru că nu ai ce să faci o zi întreagă. Aparent tot 24 de ore are, dar trec altfel în condițiile alea”.

Sebastian Dobrincu face recuperare după accidentare

În ceea ce privește situația lui medicală după ce s-a accidentat grav în competiție, Sebastian Dobrincu a dezvăluit că a mers la mai multe controale medicale, însă nu se va opera. „Am consultat mulți doctori până să iau o decizie, unii îmi sugerează să mă operez, unii îmi sugerează că mai rău fac. Operația este foarte dificilă și sunt foarte puține cazuri în lume care au avut rezultate bune pe termen lung, așa că am ales să încerc să mă obișnuiesc cu ideea că o să trăiesc cu un deget falit, un deget în minus”, a mai zis el pentru Playtech.

„Sunt niște articulații care nu o să se mai repare, sunt niște cartilagii rupte care nu se repară singure și, prin kinetoterapie, prin reflexoterapie, încerc să mă adaptez așa la viața asta de șchiop”, a completat Sebastian Dobrincu, care suferă în urma accidentării.

„Da, mai am dureri când alerg, dar mă obișnuiesc cu ele. În comparație cu câte cred eu că am câștigat după experiența asta, cred că a fost un preț cinstit, se putea să coste mai puțin în schimb”, a încheiat el.

Cum s-a accidentat Sebastian Dobrincu la Survivor România 2023

În ediția din16 ianuarie, Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin Chirilă au încercat să aducă punct echipei lor, însă tânărul antreprenor s-a accidentat la numai câteva secunde de la începerea probei. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a lovit la picior și a căzut de la înălțime prăbușindu-se pe nisip. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Sebastian Dobrincu nu putea să se mai deplaseze din cauza durerii, iar colegii săi au intrat în panică. „Sebastian a suferit o accidentare. Imediat a intervenit doctorul nostru și coechipierii lui au sărit acolo. El astăzi nu va mai participa la joc”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, Survivor România 2023. Concurentul din echipa Faimoșilor a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

