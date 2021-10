Sensy a fost eliminată de la „Bravo, ai stil”. „A fost o experiență interesantă, poate nu la fel de frumoasă pe cât mi-aș fi dorit”

Trei dintre concurentele de la „Bravo, ai stil” au fost nominalizate spre eliminare în gala cu numărul opt a competiției de stil. Ioana Filimon, Anda Adam și Sensy au fost cele trei concurente în pericol de eliminare, iar publicul a decis cine a plecat din competiție. Ioana și Anda au obținut același punctaj, iar Sensy pe cel mai mic, așa că drumul ei în concurs a luat sfârșit.

Pe rețelele de socializare, Sensy a făcut și câteva declarații despre emisiune. „În seara aceasta am părăsit competiția Bravo ai stil cu zâmbetul pe buze pentru că da s-a terminat. pentru că da a fost o experiență interesantă, poate nu la fel de frumoasă pe cât mi-aș fi dorit, dar am învățat mai devreme sau mai târziu că prin orice situație prin care trec să iau tot ce este mai bun.

Trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră pentru că doar datorită vouă am reușit să rezist atât de mult în această competiție. Am învățat să mă bazez doar pe mine și pe instinctele mele, am învățat că da există oameni care te apreciază, te ajută și te susțin fără să îți ceară nimic în schimb și da am învățat că există și oameni care atunci când dai de greu nu-ți mai răspund la telefon. Viața este atât de frumoasă și îmi pare atât de rău că m-am lăsat afectată o perioadă bună de timp, viața este plină de lecții care ne ajută să devenim și mai buni și da Bravo ai stil pentru mine a fost o lecție importantă.”, a transmis aceasta în seara de 30 octombrie.

Ultima ținută a ei din competiție nu a fost deloc apreciată de jurați, și de această dată au criticat-o aspru. Maurice Munteanu a spus: „Dacă ar fi să mă refer la styling, cred că am fost suficient de clar, delimitarea dintre ce înseamnă avant-garde și o petrecere de copii”, iar Tibi Clenci: „Dacă nu am fi avut atât de multe gale, nu aș fi avut nicio pretenție. Maurice mi-a luat-o înainte și voi fi mult mai scurt. Înțeleg pelerina, dar ai dus-o în zona costumului de teatru de copii. În zona gâtului, creează condens, dar un parbriz în condens. Machiajul e unul de circ, de petrecere de copii. Aș fi rămas la niște sprâncene negre”.

Și Raluca Bădulescu a analizat ținuta. „Văzând primul moment, te-ai transformat într-o altă persoană, suntem fericiți. Nu vrem să vedem costume cu specific Halloween. Ai combinat un Dracula cu Edward the Scissorman. Avem un costum, un personaj”.

Cu lacrimi în ochi, după comentariile juraților, Sensy a dezvăluit că a muncit mult pentru apariția din gală, la fel și persoana care i-a creat-o. „Sunt foarte recunoscătoare, a muncit câteva zile la el. Doar sunt recunoscătoare, nouă ne place. Sunt lacrimi de fericire și nu am cum să vă mulțumesc mai mult!”, a spus fosta concurentă.

