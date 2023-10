Puțini știu că Șerban Huidu a absolvit Facultatea de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice din București, însă el nu a profesat niciodată în acest domeniu. Când era la facultate, el a început să lucreze în presă, la un post de radio din București. După ce a renunțat la radio, Șerban Huidu a început să lucreze în televiziune.

Într-un interviu pentru unica.ro, prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a vorbit despre cariera sa în televiziune, care durează de mai bine de două decenii. Șerban Huidu a mărturisit că mai are și alte venituri pe lângă cele din televiziune, iar banii câștigați până acum din presă a ales să îi investească în imobiliare. El a urmat modelul lui Dan Negru, care a ales să facă același lucru cu banii câștigați din televiziune.

„Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant.”

Recomandări Un preot ortodox laudă documentarul despre Arsenie Boca. Momente speciale la proiecția de la Sibiu a filmului lui Alexandru Solomon

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„M-am retras de vreo două, trei ori din emisiune”

Șerban Huidu a vorbit și despre cum reușește să se mențină emisiunea „Cronica Cârcotașilor” de atâția ani. Prezentatorul a început la doar 19 ani să prezinte acest format la Radio 21, apoi a început să prezinte emisiunea la Prima TV.

„În Italia există Striscia la notizia, am făcut emisiunea după ea ca format, dar în mare este foarte diferită. Striscia la notizia are 35 de ani și e în fiecare săptămână câte o oră. Cred că tipul acesta de emisiuni evoluează odată cu societatea. Este o diferență colosală între cum e societatea acum față de cum era acum 20 de ani când am început Cronica. La fel, e o diferență foarte mare între conținutul de atunci și cel de acum. Formatul e la fel, dar, în mare, el se schimbă odată cu societatea și e relevant. Cel mai important lucru pentru o emisiune media este să fie relevantă. Pe net, pe TV, oriunde, numai să fie relevantă.

Recomandări O plapumă groasă de ipocrizie. Războiul reclamelor la educație contra videochat și lucrurile despre care pur și simplu nu vrem să vorbim

M-am retras de vreo două, trei ori din emisiune. Nu prezentarea este cel mai important lucru pentru Cronica Cârcotașilor. În primăvară, Ioana (n.red.: Petric) a plecat și a trebuit să ne mutăm din locurile unde filmam în alt studio. Au fost foarte multe schimbări. Atunci trebuia să vină cineva. Nu puteam să și cresc încă un om pe lângă schimbările astea și atunci m-am întors eu. Acum să sperăm că o să creștem să ajungem în situația în care să mai vină și oameni noi. Cam asta e ideea.”