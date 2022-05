În casa lui din Costa Rica, la loc de cinste stă un dozator TEC. Şi nu e piesă de muzeu… “În Costa Rica, am un dozator cemi poartă numele – TEC. Mai beau sifon! Îmi aduce aminte de copilărie”, ne-a dezvăluit milionarul. De copilărie îi e dor, dar de România, nu, căci, spune el, acasă este acolo unde este familia lui.

Iar soţia are grijă să-i aline şi dorurile culinare, căci are câteva preparate de care nu se poate despărţi: “Ciorba de burtă şi, în general, tot ce-i tradiţional nu ne lipseşte la fieşce sărbătoare”. Ajuns la 65 de ani, Tăbăcaru ascunde bine o poveste uimitoare a unui câştigător care n-a pierdut nici un război în afaceri. Născut într-o modestă familie de învăţători, el e mândru că nu devenit bogătaş în timpul tranziţiei române şi nu a dat vreun “tun” precum baronii şi clientela politică autohtonă, a făcut bani afară, din imobiliare.

Absolvent de Drept, fostul ghid turistic ce a dus la apogeu, imediat după 89, comerţul cu sucuri TEC, locuieşte acum pe trei continente, are patru domicilii – Toronto, Miami, Costa Rica şi Bucureşti -, trei cetăţenii, iar averea n-o mai contorizează în dolari, o vede în cele două frumoase fete ale sale, Catinca şi Ştefana.

