Sinéad OConnor a lăsat copiilor ei 1,7 milioane de lire sterline și i-a îndemnat să „îi valorifice muzica pentru cât valorează” în ultimele ei dorințe. potrivit dailymail.co.uk.

În documentele obținute de The Sun, înregistrările arată că averea artistei a fost redusă la 1,4 milioane de lire sterline după datorii, costurile de înmormântare și taxele legale.

În testamentul artistei scrie: „Îmi ordon ca, după moartea mea și la discreția oricăruia dintre copiii mei care au peste 18 ani, albumele mele să fie lansate. Copiii mei îmi pot distribui cenușa așa cum cred ei de cuviință”.

The Irish Independent a obținut o copie a certificatului de deces al lui Sinéad în iulie, care a dezvăluit că ea a murit din cauza „exacerbării bolii pulmonare obstructive cronice și a astmului bronșic, împreună cu infecția scăzută a tractului respirator inferior”.



Primul ei soț, John Reynolds, a înregistrat oficial decesul miercurea trecută, la Lambeth, și a fost certificat de medicul legist senior din Inner South London, Julian Morris.



Cântăreața – care încă mai are 4,8 milioane de ascultători lunar pe Spotify – a fost găsită fără suflare, după ce poliția a fost chemată la apartamentul ei din Herne Hill.



După moartea fiului ei în 2022, ea a fost internată pentru scurt timp la spital, după ce a postat online că „a decis să-i urmeze calea”.



În ultimul ei tweet, Sinéad a postat o fotografie cu Shane și a spus: „De atunci trăiesc ca o creatură de noapte, strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu.



Am fost un suflet în două jumătăți. A fost singura persoană care m-a iubit vreodată necondiționat. Sunt pierdută în bardo fără el”, spunea artista după moartea fiului ei.







