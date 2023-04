În martie 2021, Gina Pistol aducea pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Fanii cuplului așteptau cu sufletul la gură să vadă primele imagini cu fiica lor, însă aceștia au decis să nu o expună pe Josephine pe rețelele de socializare.

Smiley a explicat că decizia le aparține și consideră că este prea mică pentru a fi expusă pe social media. De asemenea, cântărețul își dorește ca fiica lui să aibă posibilitatea de a alege dacă vrea să apară sau nu pe Internet.

„Am înțeles că trăim în era digitală și lumea vrea să-și expună momentele vieții pe Internet. Aș vrea ca alegerea asta să nu o facem, însă, noi pentru ea. Ea trebuie sa aibă posibilitatea de a alege. Dacă eu o fac pe ea persoană publică, poate că îi închid niște porți, niște ferestre în viață. Asta credem noi că e bine, în momentul ăsta, pentru copilul nostru! Am decis să-i dăm posibilitatea să fie anonimă, să decidă ea ,când va fi cazul, dacă vrea să apară sau nu”, a declarat Smiley.

„Nu înțeleg de ce oamenii sunt atât curioși să o vadă”

Și a continut: „E un copil simpatic, creativ, eu unul așa vrea s-o arăt tot timpul oamenilor. Ieșim cu ea în lume, nu i-am acoperit fața, dar am decis să nu o expunem pe rețelele sociale, pentru că nu cred că e locul unui minor acolo. Dacă ea își va dori, la un moment dat, să aibă conturi pe rețelele sociale e decizia ei! Nu înțeleg de ce oamenii sunt atât curioși să o vadă! Eu mă ghidez după ce îmi spune inima mea! Am decis împreună cu Gina că e cel mai bine să fie anonimă. O să evitam să o mai postăm chiar și cu spatele”.

Gina Pistol a postat din greșeală o poză cu Josephine

Recent, Gina Pistol a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul fetiței sale, în vârstă de 2 ani, și a regretat amarnic apoi. Prezentatoarea nu dorește să își expună copilul pe rețelele de socializare momentan.

Într-o postare pe Instastory, Gina Pistol s-a filmat plângând. Vedeta a declarat cu ochii în lacrimi că a postat poza pe rețelele de socializare cu fiica ei din greșeală și că își dorește ca imaginea cu micuța să fie blurată. „Îmi dă fiică-mea întruna șervețele pentru că de vreo 10 minute plâng încontinuu. Plâng pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic. Am să îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele.

Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram și apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blurate chipul copilului pentru că încă nu consider că este gata să apăra pe platformele online și în publicații.”, a transims Gina Pistol, într-o postare video, pe pagina sa de Instagram.

