Primul an s-a dovedit profitabil pentru pensiunea actorilor din Vama Veche. „Am fost chiar pe profit”, a spus Adela Popescu pentru Unica, atunci când a fost întrebată dacă au reușit să-și recupereze o parte din investiție.

„Dincolo de profit, a fost o mișcare de suflet. Pentru că noi, petrecând foarte mult timp în Vama Veche, am zis: «Nu mai bine ne facem noi un loc unde să ne placă?

De ce să nu stăm în locul nostru, de fapt?». Asta a fost ideea. Este un loc în care și noi mergem destul de des. Am fost în vara aceasta destul de des și ne simțim foarte bine. Nu (a fost o investiție mare – n.red.). A fost o investiție pe măsura sufletului nostru. Adică avem un suflet mare pentru noi, pentru apropiați și totul a fost făcut din suflet”, a completat Radu Vâlcan.

Adela și Radu nu s-au temut că proiectul ar putea pune în pericol prieteniile lor cu celelalte cupluri care au investit în pensiune.

„De regulă apar tensiuni când sunt cam două părți. Dar noi suntem atât de mulți încât se dispersează și emoțiile, și tensiunile. E mai greu să ne întâlnim, în schimb, pentru că suntem mulți și avem programe complicate.

Dar a trecut primul an în care noi totuși am avut și întâlniri de business, am făcut niște Excel-uri, am investit niște bani și, cu toate astea, a trecut primul an foarte bine. Am pus foarte mult suflet și este un loc cu totul și cu totul special. Nu spun că este cel mai frumos, dar pentru cei cu spiritul nostru, cu siguranță acela este un loc potrivit pentru ei”, a spus Adela Popescu pentru sursa citată.

