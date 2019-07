Marți, 16 iulie 2019, 10:11

Sore trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl copilului ei, de mai bine de cinci ani. Se înțeleg bine, însă nu vor să ajungă în fața altarului. În urma numeroase întrebări venite din partea apropiaților, dar și a fanilor, vedeta a explicat de ce a luat această decizie.

„Dacă nu am fi avut copii și am fi fost împreună de cinci ani era altfel, mă gândeam de ce nu are intenții serioase. Am observat că sunt unele persoane care se panichează când semnează un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce văd, repetă. Eu vreau ca ei să aibă modele bune, dacă nu avem norocul unei iubiri fericite până la adânci bătrâneți, e bine să facem ce ne e bine. Sunt mulți copiii care trăiesc în familii dezorganizate și au traume. Avem obiceiul cu seara fetelor și băieții. Eu mă întorc pe la 2, iar el pe la 5. Dacă mă trezesc în toiul nopții îl rog să-mi ia shaorma. O fărâmă de gelozie este atunci când pleacă la mare de 1 mai cu băieții. Omul care minte, îl vezi, eu am instincte. Nu suntem înnebuniți după ideea de eveniment mare, nu avem cum să reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gândul că trebuie să organizez nunta nu-mi place. Am face o nuntă pentru invitați, prefer să plecăm în vacanță cu acei bani”, a declarat Sore, la Antena Stars, potrivit Spynews.



