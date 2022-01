Deși prin prisma meseriei de chef Sorin Bontea a călătorit în multe țări, îndrăgitul jurat de la Antena 1 a mărturisit că este pentru prima dată când a vizitat Grecia, la filmările „Chefi fără limite”.

„Vă spun sincer că nu m-a atras această destinație până acum. Dar am descoperit-o pas cu pas, odată cu misiunile, odată cu concurenții. Și m-a surprins într-un mod foarte plăcut!”. Cum era de așteptat, chef Sorin Bontea a descoperit odată cu „Chefi fără limite” gustul autentic al mâncărurilor locale, dar și secrete din gastronomia elenă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Cum am ajuns în Grecia am căutat tavernele specifice, iar alături de Florin și Cătălin am degustat tot felul de mâncăruri”

„Din punct de vedere culinar, ca să descoperi o țară trebuie să îi simți gustul autentic. O poți descoperi de la televizor, din documentare, îi poți afla cultura și istoria, însă până nu ajungi acolo, până nu deguști preparatele locale nu ajungi la esența ei. Cum am ajuns în Grecia am căutat tavernele specifice, iar alături de Florin și Cătălin am degustat tot felul de mâncăruri tradiționale senzaționale!”.

Și cum orice experiență gastronomică locală creează asocieri unice de gusturi, chef Sorin dezvăluie și care este procesul prin care reține toate felurile de mâncare degustate de-a lungul timpului. „Am o memorie a gustului extraordinară. Dacă gust ceva îmi este imposibil să uit. Tocmai din acest motiv îmi este și simplu să compar preparate, pentru că țin minte foarte bine gusturile. Mă conectează la un loc anume, la o amintire”. Care sunt preparatele tradiționale grecești ce l-au impresionat cel mai mult pe chef Sorin Bontea, telespectatorii vor putea afla la „Chefi fără limite”, ce are premiera în februarie pe Antena 1.

PARTENERI - GSP.RO Un străin mutat la Botoșani, uimit de cheltuielile lunare pe care le are: În Franța...

Playtech.ro ȘOC! Cum arată ACUM amanta lui Marica de la hotel. Transformarea e IREALĂ!

Observatornews.ro „Copilaşul meu, copilaşul meu!” Băieţel de 5 ani, înjunghiat mortal de o femeie, sub privirile îngrozite ale mamei sale, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat

Știrileprotv.ro O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta