Un nume nou intră în line-up-ul festivalului Neversea 2022. Steve Aoki vine în această vară la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa și pregătește un show incendiar pentru fanii din întreaga lume care vor simți din nou libertatea pe The Island of Dreams. DJ-ul și producătorul american cu origini japoneze este nerăbdător să urce iar pe una dintre scenele sale preferate. Bineînțeles că din show-ul lui nu va lipsi celebrul moment ,,Cake Me”, unul dintre cele mai așteptate momente de public, când artistul aruncă torturi în mulțime.

Producător nominalizat de două ori la premiile Grammy, Steve Aoki face din orice apariție pe mainstage un adevărat spectacol. Pasionat și de noile tehnologii, Steve Aoki cumpără frecvent bunuri digitale și împărtășește mereu publicului detalii despre achizițiile sale. În timpul unui eveniment live în Boston, Steve Aoki a oprit muzica pentru a le arăta tuturor ultimul NFT pe care și-l cumpărase: un desen cu un extraterestru roz, pe care a dat 269,69 ETH, echivalentul a 859.000 de dolari. Acesta a declarat că NFT-urile îl fac să se simtă din nou copil. Colecția Dream Catcher, pe care a deținut-o, a fost vândută pe piața NFT cu suma de 4,25 milioane de dolari.

Festivalul Neversea 2022, ajuns la cea de-a patra ediție, are loc în acest an între 7 și 10 iulie. Prețurile abonamentelor pornesc de la 124 de euro + taxe pentru General Acces și ajung la 260 de euro + taxe pentru VIP.

Artiști la Neversea 2022

Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Ummet Ozcan, W&W și ZHU sunt primii artiști anunțați pentru Neversea 2022. O premieră pentru festivalul Neversea este celebra trupă Black Eyed Peas. Artiștii s-au îndrăgostit de România când au fost prezenți la festivalul UNTOLD în 2018 și au promis că vor reveni la noi. Incluși în ,,Hot 100 Artist of The Decade” de Billboard, Black Eyed Peas sunt al doilea cel mai bine vândut artist/grup din toate timpurile în clasamentul de download, conform companiei de cercetare Nielsen. Americanii au în palmares 6 premii GRAMMY, au vândut peste 35 de milioane de albume și 120 de milioane de single-uri în întreaga lume și sunt una dintre cele mai iubite trupe din lume.



PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia. Greșeala făcută: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro BOMBĂ! Reghecampf, făcut de râs de amantă. E ireal ce dovezi au fost publicate acum: „Mă pun în genunchi și ...

Observatornews.ro „În ce lume odioasă trăim”. Cum a fost surprinsă Sorana, românca din Danemarca arestată împreună cu soţul său pentru că şi-au maltratat copilul, cu doar câteva zile înainte de incident

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2022. Racii au o zi armonioasă, care aduce rezultatele pe care le doresc și buna înțelegere în cuplu

Știrileprotv.ro Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Telekomsport Jurnalistul New York Times care l-a intervievat pe Gigi Becali, şocat de ce i-a spus afaceristul. A auzit în premieră aşa ceva: "Cum?"

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos