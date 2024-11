După despărțirea de fosta iubită, care l-a afectat profund, Florin Ristei pare să fi regăsit echilibrul și energia necesare pentru a-și continua proiectele muzicale și personale. Anunțul său vine la scurt timp după ce Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, a făcut publică relația sa cu fotomodelul Naomi Hedman. Cei doi nu se mai ascund și se afișează tot mai des pe rețelele de socializare în ipostaze tandre, atrăgând atenția tuturor.

În timp ce Andrew și Naomi trăiesc o poveste de dragoste care pare să prindă tot mai mult contur, cântărețul demonstrează că a trecut peste despărțire. Florin Ristei, unul dintre cei mai carismatici artiști ai scenei muzicale românești, aduce în fața publicului o creație care promite să atingă sufletul. „Mândria” este o piesă despre curaj, dor și intensitatea sentimentelor care ne definesc – este o declarație de autenticitate.

„Mândria mea este să rămân autentic”, spune Florin Ristei cu zâmbet cald, reflectând asupra inspirației din spatele piesei. Artistul cunoscut pentru profunzimea interpretării și capacitatea de a se conecta cu publicul său, își deschide inima în această piesă compusă de Liviu Teodorescu. „Mândria” devine astfel o invitație la introspecție și la celebrarea momentelor care contează cu adevărat.

„Autenticitatea e o alegere, iar eu aleg să fiu mereu eu”

Filmările live session-ului au avut loc într-un decor de basm, într-un castel desprins dintr-o altă epocă. Florin Ristei, promite o producție care va merita pe deplin așteptarea: „Când am filmat, am simțit că locul are o energie aparte. Am vrut ca videoclipul să fie o extensie vizuală a poveștii pe care o spun versurile.”

Cu o abordare plină de emoție, forță, dar nu lipsită de delicatețe, „Mândria” surprinde acea dorință arzătoare de a mai trăi o clipă alături de persoana iubită, un moment fragil, dar plin de intensitate.

„Mândria” este disponibilă acum pe toate platformele de streaming, iar videoclipul piesei va fi lansat curând. „Autenticitatea e o alegere, iar eu aleg să fiu mereu eu – prin muzica mea, prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt”, adaugă Florin Ristei.

Motivul pentru care Florin Ristei și Naomi Hedman s-au despărțit

Povestea de iubire dintre Florin Ristei și Naomi Hedman a început în urmă cu mai mulți ani. Prima dată, cei doi s-au văzut în cadrul emisiunii „X Factor” de la Antena 1, unde el era jurat, iar ea era concurentă. După încheierea filmărilor, cei doi s-au apropiat și mai târziu au recunoscut că formează un cuplu.

Relația lor a trecut chiar la pasul următor, Florin Ristei s-a logodit cu Naomi Hedman, care o bună perioadă de timp a purtat pe deget un inel superb și prețios. Totul până în decembrie 2023, când Naomi Hedman a șters de pe toate rețelele de socializare pozele cu Florin Ristei.

La momentul respectiv, el s-a ferit să vorbească despre separare. Contactat de Click, el a zis: „Asta poate va fi un mister. Nu știm, nu aveți de unde să știți și nici eu nu vă voi spune! Poate le-a șters cu alt scop. Cine știe? Eu nu vorbesc despre chestiile astea”.

Florin Ristei confirmă despărțirea de Naomi Hedman. Mai mult decât atât, artistul spune care e motivul separării. Ea a fost nevoită să se mute înapoi în Marea Britanie, așa că le-a fost greu să aibă o relație la distanță.

„S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță, știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar… de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat. Când se încheie împotriva voinței amândurora din motive independente e nasol Dar ce să facem, frate? O s-o sun după ce terminăm aici că mi-e dor de ea”, a spus Florin Ristei în podcastul „Fiertzi pe Power Couple” al lui Speak.

„Dar ușa e deschisă?”, a întrebat Speak, iar Florin Ristei a reacționat: „Nu m-ar deranja să scârțâie ușa aia că n-a mai scârțâit de mult… Nu știu dacă e deschisă… Și m-a întrebat cineva în presă: Ești singur și disponibil? Singur sunt în casă, dar disponibil nu știu dacă sunt…“.

