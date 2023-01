Pe lângă performanțele digitale, artista impresionează întotdeauna prin aparițiile sale inedite pe marile scene ale lumii. 2022 i-a dat ocazia perfectă INNEI să se întâlnească cu fanii din întreaga lume. Artista a susținut numeroase concerte și a fost prezentă la cele mai importante festivaluri, memorabil fiind performance-ul de pe scena de la Tomorrowland, alături de Timmy Trumpet, Dmitri Vegas & Like Mike, unde au cântat în avanpremieră piesa „Blow It Up”.

Numeroase line-up-uri de festival au fost bifate de către INNA. Oamenii au putut auzi live piese care se bucură de statutul de hit, precum „Up”, „Nirvana” sau „Ruleta”. Artista a cântat împreună cu fanii săi la Rockwell Klub Rocktober Fest, din Ungaria, Love The Tuentis Festival, din Spania, Kiss! Dance! Fly! Festival, din Estonia.

De asemenea, prezența ei remarcabilă s-a făcut simțită și pe scenele de la Hanko Sommarfest, din Finlanda, Kaleidoscop Festival, din Republica Moldova și Untold, din România.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Societatea civilă de partid și de stat. Cum și-a tras ministrul Bode oamenii în funcții la stat

Concertele nu au lipsit nici ele din agenda artistei. INNA a bifat scene ale unor țări precum Ungaria, Turcia, Uzbekistan, UK, artista susținând și un moment special pe scena de la We Are One, din România, concert caritabil organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru poporul ucrainean.

Noaptea dintre ani a prins-o pe INNA în Malta, unde a avut un performance de Anul Nou în insula Gozo.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În ce țări va cânta INNA în 2023

Anul 2023 se anunță deja a fi unul plin pentru artistă, fiind deja confirmată la festivaluri din Ungaria, Finlanda, la Torino în Italia, Veracruz în Mexic, dar și România.

Cine e INNA

INNA, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.

Recomandări Consilier în Ministerul Apărării de la Kiev revenit de pe front, pentru Libertatea: „Un val vine după altul. O mașină de tocat carne”

În 2022, INNA a marcat un nou succes: este artista cu cele mai multe videoclipuri pe YouTube (269) depășind 1 milion de vizualizări în lume, potrivit Kworb, dar și artista cu cele mai multe vizualizări pe YouTube din Europa (excluzând Regatul Unit).

Are o relație cu Deliric

La începutul anului, INNA a fost cerută în căsătorie. Inna și Deliric vor face pasul cel mare, după o relație ce durează de mai mulți ani, timp în care cei doi au fost discreți cu viața lor personală. Inna și Deliric formează de mai mult timp unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc.

Cei doi au apărut în public împreună în 2020, până atunci preferând să își țină relația departe de ochii curioșilor.

Artista a precizat că anul 2022 a fost unul foarte bun pentru ea. Artista se poate lăuda cu peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri. „Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dmitri Vegas și Like Mike în fața a 200.000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut au performat artiști de top, precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și, desigur, călătorii, iubesc să descopăr lumea”, a declarat Inna, potrivit Wowbiz.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce studii are, de fapt, Ştefan Bănică Jr! Îţi vei schimba părerea despre el imediat. Puţini ştiu acest detaliu

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro „Nu văd. Nu aud. Nu simt. M-a doborât de pe picioare". Actorul Ștefan Bouroșu, găsit mort, cu mâinile legate la spate, în apartamentul din Moldova

Știrileprotv.ro Apare o nouă monedă și va fi una dintre cele mai puternice din lume. În ce țări va fi folosită

FANATIK.RO Femeia care l-a făcut pe Nicolae Ceaușescu să se roage în genunchi. A fost adusă în țară cu avionul prezidențial și a primit pensie de merit

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2023. Vărsătorii ar fi bine să oprească, voluntar, șirul gândurilor negre și să le înlocuiască cu altele, mai luminoase

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid