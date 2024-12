Considerat drept unul dintre cei mai bogați patroni de taverne și adept al unui stil extravagant de viață, etalându-se cu mașinile și hainele scumpe, Pescobar a dezvăluit că are un total de 350 de angajați, dar și că are o cifră uriașă de afaceri.

„În domeniul HoReCa, la fel ca în alt domeniu, dar vorbim de cel al ospitalității, în care ospătarul trebuie să fie zâmbăreț și să aibă atitudine corectă și în concordanță cu brandul restaurantului, trebuie să fie motivat. Nu e greu. Banii îl fac să fie ok la muncă. Asta e valabil pentru 90% dintre angajați. Mai sunt și ultraprofesioniștii care își duc sarcina muncii până la capăt, chiar dacă nu au făcut tipsul pe care îl voiau”, a spus Paul Nicolau în podcastul „Shift by Bianca”.

Vrea mai mulți bani în 2025

Afaceristul a mai dezvăluit că mâncarea se va vinde oricând, iar dacă în 2024 a câștigat aproximativ 30 de milioane de euro, în anul 2025 vrea să facă 40 de milioane de euro.

„Este cel mai bun moment al României din punct de vedere economic și al stării de viață. Eu am acum 350 de angajați și 12 restaurante. Indiferent de ceea ce se întâmplă, oamenii tot vin și mănâncă. Eu vând mâncare. Mâncarea se va vinde oricând. Anul trecut mi-au închis toate restaurantele. Eu am făcut tot ceea ce mi-au spus cei de la ANPC și acum e farmacie peste tot. Îi știu pe toți care se bucurau, dar acum mă bucur eu. Anul acesta, între 25 și 30 de milioane de euro am făcut, ceva «ușor». Dar am și muncit de am rupt. La anul cred că fac 40 de milioane de euro.

Primul milion l-am făcut de mult, dar nu-l simți, îl valorifici, nu te uiți la el și spui: «Ce frumos e milionul ăsta». Nu e așa cu milioanele astea. Cred că l-am făcut de mai bine de 10 ani. De la un milion încolo toate sunt la fel. Eu muncesc mult, chiar dacă lume zice că mă duc colo și colo. Peste tot unde pun mâna, mă doare. Dacă le dau cei 350 de angajați care mă «cocoșează» sau cele 12 restaurante și tot ceea ce implică afacerile astea, nu cred că mai e așa frumos. Nu e doar că te distrezi. Trebuie să-ți faci treaba, că altfel se duce totul de râpă”, a mai afirmat Pescobar.

