Radu Dragomir, soțul ei, împreună cu Vlad și Lia, copiii lor, i-au pregătit Danei Rogoz o petrecere-surpriză acasă. I-au luat un tort, confetti, și cadouri. Într-o postare pe Facebook, actrița a povestit totul. „Ieri Lia, Vlad și Radu m-au sărbătorit acasă. Au avut un plan secret al lor, bine pus la punct cât am fost plecată, ceea a presupus – printre altele – că Radu să stea ascuns în spatele canapelei și la semnalul lui Vlad să sară brusc cu tubul de confetti activat.

Efectul a fost cu adevărat surprinzător și puternic, mai ales pentru Lia, care preț de câteva secunde nu a știut dacă să râdă sau să plângă. Mi-au cântat «La Mulți Ani», am suflat în lumânări și mi-am pus în gând mai multe dorințe”, a scris ea.

„Încă nu înțeleg ce e cu cifrele astea 3 și 7, nu le cuprind încă, nu mă identific cu ele. Dar știu clar că aniversarea asta mă prinde înconjurată de iubire și cu multe proiecte în desfășurare, la care nici nu aș fi visat cu 10 ani în urmă”, a mai adăugat Dana Rogoz.

Înainte de ziua ei de naștere, Dana Rogoz spunea că e primul an când nu are familia alături la ziua ei aniversară. „Sunt în Cehia, pentru că sunt membru al juriului internațional de la Plzen Film Festival. Așadar, e primul an când familia nu va fi lângă mine de ziua mea.

Măcar mă consolez cu gândul că această aniversare mă prinde lucrând, ba chiar într-o postura onorantă, cea de jurat la un festival de film”, a declarat Dana Rogoz pentru Fanatik.

Totodată, ea a vorbit și despre cel mai prețios cadou: „Cel mai frumos cadou primit de ziua mea a fost scenariul filmului MO”.

