Theo Rose are mare încredere în bona fiului ei. Cine e femeia care are grijă de Sasha: „E un fel de mamă, e foarte lejer să o avem” - EXCLUSIV

Îmbrăcată într-o rochie neagră, foarte decoltată, și încălțată cu pantofi cu toc înalt, Theo Rose și-a făcut apariția la lansarea grilei de toamnă Pro TV. Nu a apărut singură, ci alături de Anghel Damian, partenerul ei.

Theo Rose: „Evident că el e prioritatea mea numărul 1”

Cu zâmbetul pe buze, cântăreața, care joacă și în serialul „Clanul” de la Pro TV, a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre viața ei, după ce a devenit mamă. Spune că a reușit să se organizeze foarte bine, petrece mult timp cu Sasha, dar onorează și toate cântările, concertele și merge și la filmările „Vocea României”, sezonul 11, unde e jurat alături de Horia Brenciu.

„Merge foarte bine treaba pentru că am reușit să mă organizez în sfârșit, cumva”, ne-a spus Theo Rose, care a și explicat cum își împarte timpul. „Copilul reușește să îți prioritizeze cumva lucrurile în viață. Evident că el e prioritatea mea numărul 1, fac cu drag tot ce fac, toate proiectele din care fac parte îmi merg foarte, foarte bine și am reușit cumva să îmi organizez timpul astfel încât să am timp suficient pentru copilul meu, să nu cumva să mă simt vinovată că sunt mult plecată de acasă sau așa.

Recomandări Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare, decizia este definitivă. Fostul polițist a executat aproape 10 ani pentru uciderea Elodiei Ghinescu

Ca să scap de vina asta, am reușit cumva să îmi pun toate lucrurile în ordine și să îmi fac un program frumos”, ne-a mai dezvăluit cântăreața.

Theo Rose are bonă pentru fiul ei și al lui Anghel Damian

Când ea lipsește de acasă, mai multe persoane o ajută cu Sasha. Și Anghel Damian e prin preajmă, dar și bona, doamna pe care o aveau în casă înainte ca băiețelul să vină. Și mama actorului, dar și mama ei au câteodată grijă de băiețel, după cum mărturisește Theo Rose.

„Avem ajutorul unei doamne care deja era în casa noastră de câțiva ani. E o femeie extraordinară, e un fel de mamă, mama mea, mama lui Anghel, e foarte lejer să o avem în casă, suntem familiarizați cu figura dumneaei și e o figură foarte normală, foarte firească și împărtășim aceleași valori.

La fel și mamele noastre vin ori de câte ori avem nevoie, la cântări, la concerte, ele sunt acolo, lângă noi, petrec nopțile, dacă e nevoie, cu Sasha. Și așa mă ajută să fiu și eu mai liniștită, mai relaxată, să nu fiu stresată, să nu mă stresez, să mă gândesc că n-ar fi copilul pe mâini bune. Tot timpul e ok la noi în casă, în familie!”, ne-a explicat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări „Nu am aer”. Cum arată mesajele trimise de femeia moartă în maternitatea Botoșani. Publicate de fratele ei, au devenit simbolul campaniei pentru demiteri

Declarații despre „Vocea României”, sezonul 11

În curând, la Pro TV, va începe noul sezon „Vocea României” în care Theo Rose și Horia Brenciu împart scaunul de jurați. „La Vocea României e o mare nebunie. Sezonul ăsta, cu Horia Brenciu, o să vedeți, e de-o energie extraordinară. Trebuie să urmăriți. Și, mai zis încă o dată, nu vreau să mă laud, dar avem niște voci în echipă care sunt convinsă că o să creeze momente virale, pe care toată țara o să le știe.

Am fost șocați, avem niște voci versatile, foarte complexe, sunt nebuni la cap, cântă extraordinar. M-a provocat acest sezon de Vocea și am avut noroc că Horia e foarte deschis la toate ideile mele nebune”, a mai zis Theo Rose pentru Libertatea.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Mama Elodiei, declaraţii şoc la vestea eliberării lui Cioacă. Ce a putut spune despre fostul ginere

Viva.ro Durere fără margini! Imagini de la înmormântarea celor doi tineri uciși în accidentul de la 2 Mai, Roberta și Sebastian

AVANTAJE.RO Imagini neașteptate cu Bianca Drăgușanu la piață. A mers să cumpere fructe și legume în cea mai mulată ținută

FANATIK.RO ”Nu e băiat de bani gata”. Familia șoferului drogat a scos milioane de euro din Cartierul Francez. Scandal uriaș cu vecinii

Știrileprotv.ro Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri la 2 Mai spune că regretă faptele. Ce încearcă acum părinții lui să facă

Observatornews.ro "Noi nu suntem toxicomani, suntem oxicomani". Noi imagini cu Vlad Pascu, şoferul drogat care a ucis două persoane în 2 Mai, în timp ce consumă stupefiante

Orangesport.ro Stadion nou pentru un club de tradiţie! Va fi tip lego, "la aceeaşi capacitate ca Arcul de Triumf", deşi echipa aştepta o arenă uriaşă: "Sperăm să fie gata"

Unica.ro Adevărul neștiut despre Marius Moise, controversatul concurent de la Insula Iubirii. Detalii neașteptate din trecutul tânărului fermier