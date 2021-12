În vârstă de 62 de ani (împliniți pe 10 decembrie), Toni Grecu și-a făcut debutul în televiziune în urmă cu zeci de ani, deși în tinerețe credea că va avea o carieră cu totul și cu totul diferită. Grecu a studiat la Facultatea de Electronică și Telecomunicații din Iași. Pe atunci, în paralel, făcea parte din diferite grupuri umoristice.

Când a absolvit, Toni Grecu a obținut un post de inginer de telecomunicații în Bacău. Doar șase luni a rezistat acolo, căci s-a mutat la București, unde a lucrat la Fabrica de Calculatoare Electronice Felix până în 1993. Cu toate acestea, chiar din facultate, Toni Grecu și-a dat seama care e marea lui pasiune: umorul.

Astfel, alături de doi colegi înființează grupul umoristic Divertis. Se întâmpla în 1981, când să faci umor era ceva mai complicat. Au succes rapid în țară, susțin multe spectacole, mai ales după Revoluție. Talentul lor a fost recunoscut rapid, căci și în străinătate au fost chemați, chiar și în Canada. Au apărut și la televizor, prima dată la TVR, apoi la Pro TV, mai apoi la Antena 1. Și au urmat ani în șir de emisiuni TV, până când Divertis a dispărut de pe micile ecrane.

Acum, după ani buni de la succesul Divertis, Toni Grecu revine pe micul ecran, de Crăciun și de Revelion, la Kanal D, după o lungă absență. Ani de zile a avut alte proiecte, nu a mai apărut așa de des la TV. Despre toate acestea, dar și despre umorul din România, Toni Grecu a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Libertatea.

„Am acceptat repede, pentru că am considerat că reprezintă o oportunitate și o provocare”

Libertatea: De Crăciun și de Revelion vă vedem la Kanal D. Cum ați primit propunerea? Ce vom vedea în serile acestea speciale?

Toni Grecu: Propunerea a venit într-un context un pic mai sofisticat. Am acceptat repede, pentru că am considerat că reprezintă o oportunitate și o provocare în același timp să facem două programe de umor pentru cele două Sărbători. Programul de Crăciun (difuzat pe 25 decembrie, de la 20:00, la Kanal D) este un show amplu, se desfășoară într-un târg de Crăciun tradițional unde întâlnim personajele emblematice din societatea românească actuală.

Îl vom avea ca personaj central pe Moș Crăciun, care va oferi daruri diverselor personaje pe care le va întâlni acolo. Vom aborda într-o satiră spumoasă problemele actuale, cele legate de pandemie, frici, vaccinare.

Va fi un program de comedie inspirat din realitate; facem haz de necaz. De Revelion avem un program diferit ca stil și abordare, este o gală elegantă, strălucitoare, Gala Premiilor Eroii Comediei 2021 (difuzată pe 31 decembrie, de la 21:30). Îi vom premia pe Eroii Comediei 2021, personaje care au devenit virale pe internet sau subiect de știri și ne-au făcut să râdem cu poftă. Toni Grecu:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3





„Televiziunea arde mult mai repede, este cea mai dură formă de exprimare artistică”

– Duceți dorul unui format săptămânal cu scheciuri și parodii alături de actori cunoscuți pe micul ecran? Sunteți, cu siguranță, obișnuit cu camerele de filmat, chiar cu emisiunile în direct. Aveți o experiență de ani de zile, dar, cu toate acestea, mai aveți emoții când filmați, mai ales că vă privesc milioane de români?

– Da, niciodată nu am putut să scap de emoții și cred că este un lucru bun. Dacă nu ai emoții înseamnă că nu te implici suficient. Toți oamenii care apar în fața camerelor de luat vederi sau pe scenă au emoții, chiar dacă uneori le mai neagă. Emoția există, eu nu prea știu oameni care nu au emoții când fac un lucru pentru publicul larg. Mai ales când este vorba de programe noi, în premieră.

Când intri într-o rutină, joci același spectacol de 500 de ori, este posibil să nu mai ai aceleași emoții de la început, dar ele tot există. Noi facem programe care se dau o singură dată, cu o reluare. Nu ai cum să nu ai emoții, tot timpul ai un text nou, alt personaj, alt context. La televizor, publicul este fluctuant, este într-o continuă regenerare. Caracterul de premieră pentru programele TV este permanent. Televiziunea arde mult mai repede, este cea mai dură formă de exprimare artistică. Nu te lasă să repeți.

„Televiziunea este, din punctul meu de vedere, peste mediul online, este o altfel de implicare”

-În urmă cu ani buni apăreați săptămânal pe micul ecran. Acum vă vedem mai rar. În toată această perioadă au existat propuneri de la diferite posturi pentru a reveni la TV cu propria emisiune, propriul show?

-Au existat propuneri, dar eu nu răspund decât la acele propuneri care corespund și propriilor așteptări, ceea ce este un lucru firesc pentru oricine. Am fost în ultimii trei ani implicat mai mult pe zona de online, de comedie online, atât că producător, cât și ca artist. Am fost interesat să fac tot felul de proiecte, de la infotainment până la scheciuri online. Au fost proiecte care au funcționat bine și foarte bine.

Dar televiziunea este, din punctul meu de vedere, peste mediul online, este o altfel de implicare. Este un mecanism mult mai sofisticat care te implică într-o formă mult mai puternică decât internetul. În online poți, cu un telefon în bucătărie, să îți faci propria emisiune. Nu este simplu nici acest lucru, dar programele de divertisment implică un efort financiar, echipă, public; infrastructură pe care numai o televiziune puternică ți-o poate oferi.

-Cum era umorul atunci când apăreați săptămânal la TV și cum considerați că e umorul acum, în România?

-Eu împart umorul înainte de pademie și în pandemie. Practic pandemia ne-a schimbat viața, fără să exagerez, și cheful de a râde, din nefericire. Trăim un moment foarte dificil, eu personal îl traversez cu greu, pentru că este o combinație de panică, de frici, mai ales de boală, și de frustrări pentru că nu mai poți să faci lucrurile care erau absolut normale până acum doi ani. Nu te mai poți întâlni cu prietenii, nu mai poți socializa, nu mai poți merge la teatru sau film fără să porți masca. Înainte, râsul era normal, oamenii râdeau de orice. Acum este mai complicat.

Încercăm prin cele două programe pe care le facem pentru Kanal D, în pandemie, „Show în Târgul de Crăciun” și „Gala Premiilor Eroii Comediei 2021″, să găsim o rețetă de râs adaptată la contextul pe care îl trăim acum. Subiectele pe care le abordăm sunt legate de marile probleme ale societății; vaccinarea, distanțarea socială, restricțiile, fricile, panicile. Încercăm să facem haz de necaz, într-un context cu totul și cu totul nou. Dacă reușim să găsim un strop de umor și să reușim să râdem pe seama acestor probleme grave care ni se întâmplă, înseamnă că am rămas sănătoși la cap.

„Nu poți face umor niciunde mai bine decât acasă, în limba maternă”

-România e țara în care v-ați clădit o carieră. Sunt convinsă că oamenii vă apreciază și vă recunosc pe stradă, dar v-ați gândit vreodată să plecați, să vă mutați definitiv?

-Eu cred că fiecare român a avut un gând din asta la un moment dat. Am fost plecat în turnee, am fost în multe locuri, în multe țări și am avut spectacole pentru români de pe mai multe continente. Vreau să vă spun că am avut acest gând, dar trecător, fugar, fără a-i da importantă.

Nu poți face umor niciunde mai bine decât acasă, în limba maternă. Cu spiritul tău românesc nu ai nicio șansă să faci umor în Anglia sau Statele Unite. Dacă doream să mă fac faianțar sau taximetrist era altă discuție, dar nu mă pricep nici să pun faianță și nu mă pricep nici la taximetrie.

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Mi-a călcat cățeii, mi-a călcat cățeii. Cu intenţie". O femeie a rămas fără animalele de companie, după ce câinii au atacat doi copii care au intrat în curte să colinde

HOROSCOP Horoscop 25 decembrie 2021. Balanțele au șansa de a trăi o zi frumoasă, animată de cele mai frumoase sentimente ale lor

Știrileprotv.ro Cum arată azi copilul care la vârsta de 2 ani fuma 40 de țigări pe zi. GALERIE FOTO

Telekomsport Divorţaţi, dar împreună la hotel. Cum au încercat să păstreze discreţia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat