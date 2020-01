Tratamente naturale miraculoase la care au apelat vedetele ca să își salveze părul.Ne-au dat rețetele!

De Andreea Romaniuc Archip,

Paula Chirilă nu poate uita un episod din copilărie, când s-a temut că va fi tunsă la zero. Din fericire, mama ei a apelat la un truc care a dat roade. „Mă spăla mama cu ceai de urzici. Am fost într-o excursie când eram micuță și am luat păduchi și mă spăla mama cu petrol, cu gaz pe cap, era ceva absolut sinistru. Dar mi-a salvat podoaba capilară, nu m-a tuns”, ne-a povestit ea.

La maturitate, actrița a fost curioasă să testeze o mască specială, populară printre starurile de peste Ocean. Doar că actrița a preferat să o prepare în propria locuință, în loc să meargă la vreun salon de fițe. „Mi-am pus tot felul de măști, cu banane, citisem undeva că Tom Cruise merge la nu știu ce salon și dă nu știu câte sute de euro ca să îi pună nu știu ce mască de banane. Ce, eu nu am banane acasă? Îmi fac eu mască, Tom Cruise, aici sunt! Aceasta consta într-o banană, un gălbenuș, ulei de măsline – pe vremea aceea nu era în vogă uleiul de argan, fiecare ulei cu etapa lui – vitamina A sau E, nici nu mai știu ce trăsnăi am pus”, și-a amintit ea. Rezultatul nu a fost însă pe măsura așteptărilor. „A ieșit un păr mătăsos, îți dai seama! Nici nu îmi mai amintesc, ideea e că încă îl am, mai am și eu 3 fire pe 5 rânduri, dar e ok”, ne-a spus amuzată Paula Chirilă.

Carmen Brumă s-a lecuit de măștile pe bază de ou

Adepta unui stil de viață sănătoasă, Carmen Brumă nu avea cum să nu acorde o îngrijire specială părului, apelând la ingrediente naturale. Vedeta susține că măștile sunt eficiente, dar complicat de utilizat. „Am apelat la măști de hidratare. Am combinat ulei de cocos cu gălbenuș și cu ulei de măsline, aplicam pe păr și stăteam cu amestecul cât puteam de mult: o oră, două, trei, eventual o noapte. După aceea mi s-a părut mult prea complicată soluția asta, pentru că oul acela îți curge, e groaznic! Sigur, mască naturală, naturală, dar noi ce vină avem?

După care am renunțat la ouă, combinam diverse tipuri de ulei: de măsline, cu cânepă și cu cocos, încercam sâmburi de strugure, cu dovleac, iarăși cu cânepă, diverse uleiuri combinate pe care le aplicam pe părul uscat. Mă înfășuram în niște folii astfel încât să nu murdăresc lenjeria și încercam să stau cât mai mult cu ele, eventual peste noapte. Efectul era că părul meu, foarte aspru și uscat, devenea mult mai ușor de descurcat, arăta mult mai bine, mi se părea că are și un luciu aparte. Recunosc că în momentul în care am descoperit produsele profesionale, am renunțat la toate aceste măști, pentru că mi s-a părut mult mai economic, mai ușor, mai eficient”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Brumă.

Cristina Cioran a încercat numeroase rețete

Cristina Cioran a avut probleme cu întreținerea părului din cauza schimbărilor de culoare și a coafurilor la care era supus. „Atunci am început să folosesc uleiuri naturale, uleiuri de întreținere, de reconstrucție a firului de păr, tratamente intense. Mi-am făcut de-a lungul timpului foarte multe măști: cu ou, cu ulei de măsline, ulei de argan, ulei de cocos, cu ulei de ricin, cu vitamina A, toate tratamentele acelea interesante și care au circulat foarte mult. Au fost foarte bune, într-adevăr”, ne-a mărturisit ea.

Andreea Antonescu este fidelă unei măști tradiționale

Artista are o experiență vastă în folosirea produselor pentru păr. Recunoaște că apelează la anumite branduri pentru îngrijirea părului, dar are și o rețetă care nu dă greș. “Am apelat la absolut orice, de la a cumpăra din magazine formulele deja făcute și vândute de unele branduri, până la cele naturiste recomandate de bunica mea. Poate nu dă foarte bine la imagine, dar cred că singura mască care a dat rezultate a fost cea tradițională cu ulei de măsline, ulei de ricin, vitamina A uleioasă, un gălbenuș, trei – patru picături de lămâie și un pic de gaz”, ne-a povestit ea.

Andreea Bălan merge pe mâna bunicii

Și Andreea Bălan recunoaște că rețeta moștenită de la bunica ei este benefică pentru podoaba capilară. Apelează la această soluție când are mai mult timp la dispoziție, în rest merge pe variante rapide. „Din moși-strămoși, de la bunica mea am folosit o mască din ulei de ricin, ulei de măsline, cu vitamina A, cu gălbenuș și am folosit-o foarte mulți ani.

În ultimul timp au apărut tot felul de produse profesionale foarte bune, mult mai comode decât să mă murdăresc cu ou, dar masca aceea cu ou rămâne în continuare foarte hrănitoare”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.

Video: Bogdan Sorocan