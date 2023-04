A lucrat ani de zile ca prezentatoare de știri la Antena 1, însă în anul 2018 a renunțat la televiziune și la viața ei în România pentru a porni pe un nou drum, în Franța, alături de Harry Arampatzis. Anii au trecut, iar Anca Lungu s-a acomodat deja cu viața la Nisa.

Tot timpul ei l-a dedicat familiei, soțului grec, băiețelului pe care îl au împreună, dar și fetiței sale din relația cu Ștefan Lungu. Anca Lungu a avut grijă să își țină și fanii la curent cu tot ce face pe Instagram, dar și pe blogul ei de rețete, unde și-a continuat activitatea.

Anca Lungu spune „poveștile românilor care s-au stabilit aici, în sudul Franței”

Acum, dincolo de viața ei de familie din Franța, Anca Lungu a revenit la muncă. Ea are la Prima TV emisiunea „Viața are gust”, care e filmată în străinătate și care e, de fapt, un show gastronomic. De când muncește, viața vedetei are alt ritm. „Dacă vorbim despre o zi din timpul filmărilor, atunci e o zi foarte plină. Se filmează de dimineață până seara pentru fiecare ediție, de fiecare dată într-un loc nou, cu oameni noi și povești diferite.

Recunosc că aceste zile sunt solicitante pentru că sunt foarte prezentă, atentă la detalii și conectată la energia oamenilor cu care intru în contact. Sunt zile grele, dar foarte frumoase și bogate din punct de vedere al experiențelor pe care le trăiesc”, a spus Anca Lungu pentru Unica.

„Viața are gust nu e doar despre mâncare și rețete, e despre hrană pentru toate simțurile. Mâncarea e doar un pretext pentru a afla poveștile fascinante din spatele rețetelor, restaurantelor sau bucătarilor, dar și poveștile românilor care s-au stabilit aici, în sudul Franței”, a mai adăugat ea despre emisiunea sa.

Anca Lungu: „Pentru toate aceste mici bucurii sunt întotdeauna recunoscătoare”

Chiar dacă trăiește în Franța, Anca Lungu nu are un stil de viață extravagant. „Nu sunt adepta răsfățului extravagant. Sunt genul de om care se bucură și se hrănește cu lucruri simple. E suficient să-mi cumpăr un buchet de flori, să fac o baie cu spumă, să fac o plimbare în natură, să iau masa la un restaurant bun sau să organizez un picnic în familie.

Pentru toate aceste mici bucurii sunt întotdeauna recunoscătoare”, a mai spus vedeta, care își pune mereu copiii pe primul plan.

„Îmi doresc să fie sănătoși și fericiți, iar pentru asta le sunt alături și îi ghidez cum mă pricep mai bine. Pun umărul la clădirea inteligenței lor emoționale și le creez obiceiuri sănătoase legate de alimentație, mișcare și somn“, a încheiat ea.

Cum s-a hotărât Anca Lungu să revină în televiziune

Într-un interviu pentru Click, Anca Lungu a dezvăluit pe larg, acum câteva săptămâni, cum a decis să revină pe micul ecran. „Mi-au cerut vlogguri și inclusiv o emisiune în care să păstrez stilul simplu și optimist care le dă poftă de viață. După 15 ani de televiziune în care am intrat în casele oamenilor în cea mai mare parte cu știri negative și tragedii, aleg să las în urmă rolul mesagerului și să fiu eu însămi într-o producție dedicată frumosului și bunului gust.

Un alt motiv al revenirii mele este dragostea pentru meseria pe care am practicat-o atât de mulți ani. În această pauză, în care nu de puține ori m-am gândit să o iau de la capăt într-un alt domeniu, am realizat că jurnalismul ocupă un loc mult mai important în sufletul meu.

Nu e doar meseria cu care m-am identificat și care mi-a adus satisfacție de-a lungul anilor, jurnalismul e o vocație pentru mine. Nu e nimic la care să mă pricep mai bine decât la a căuta povești pe care să le spun mai departe, povești care să bucure și să inspire”.

