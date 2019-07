Marți, 16 iulie 2019, 13:15

„Mă obişnuiesc cu fiul meu Alexandru. Îl urmăresc, în fiecare zi face lucruri noi, vrea să spună lucruri. Când plec de acasă e aşa o chestiune rapidă, îmi doresc să ajung repede înapoi să stau cu cel mic. Am mâncat cam tot ce am poftit (n.r. în sarcină). Mi-a plăcut foarte tare să mănânc fructe. Am mâncat multe gutui. Am luat ceva, destul de multicele kilograme, am reţinut multă apă, dar lucrul ăsta s-a rezolvat imediat după ce am născut. Mi-aş dori să ajung foarte repede poate mai slabă decât înainte. Nu este asta o problemă. Important este că eu am fost activă atât în timpul sarcinii, cât şi după”, a spus Lavinia Pîrva la Vorbește Lumea.

„Minunea aceea nu ai cum să o povesteşti, este ceva unic. Se mai trezeşte noaptea. Sunt obosită, eu nu prea am mai dormit de când am născut. Este o oboseală care nu mă deranjează neapărat. Totuşi am un copil cuminte, care nu mi-a făcut multe… nu m-a obosit prea tare. E mama alături de mine şi îmi uşurează clar viaţa. Am început să îl scoatem afară. Am o curte acasă, stă destul de mult acolo”, a mai spus Lavinia Pîrva, potrivit sursei, citată de spynews.

„La început am fost destul de încordată. Nu am dormit absolut deloc. Ai tendinţa de a urmări copilul dacă respire „, a mai povestit soţia lui Ştefan Bănică Jr.



