Designerul Mihai Albu, cunoscut pentru creațiile sale spectaculoase de încălțăminte, a vorbit deschis despre fiica sa, Mikaela, în vârstă de 15 ani, care a început să apară în ședințe foto ce sugerează o carieră promițătoare în modelling. Mihai Albu a declarat că nu se opune acestor activități, atât timp cât cadrele respectă limitele decenței, precizând că până acum totul a fost în regulă.

Recent, Iulia Albu a postat pe Facebook imagini spectaculoase cu Mikaela, în care adolescenta apare machiată și surprinsă în ipostaze artistice.

„Legat de machiaj, eu știu că fiica mea mai participă la diverse evenimente, unde merge cu Iulia, și probabil că asta dorește mama ei. Mama ei gestionează situația. Trebuie avut însă mare grijă să nu se depășească limitele de bun-simț pentru vârsta fetei, până acum însă nu a fost cazul”, susține designerul Mihai Albu pentru Click!.

„Primul eveniment la care am fost însoțită de Mikaela”

Mikaela și Iulia Albu au participat recent la un eveniment monden, marcând prima apariție publică împreună. Duo-ul mamă-fiică a fost invitat la deschiderea unui magazin de articole sportive aparținând unui brand german de lux, iar la eveniment a fost prezent și iubitul Iuliei, Mike.

„Primul eveniment la care am participat toți 3. A fost primul eveniment la care am fost însoțită de Mikaela, și, deci, un moment special pentru noi, toți. Suntem toți 3 împătimiți ai sporturilor de iarnă, iar aceasta a fost o ocazie perfectă pentru a scoate «în lume» rochia/jacheta mea redesigned de acum mai bine de un an, by yours truly, dintr-o jachetă vintage. Jacheta în sine a devenit o rochie-jachetă și două accesorii de cap, pe care Mika și cu mine le-am purtat cu această ocazie. Povestea ei v-o spun astăzi în Stories. A ei a fost cireașa de pe tort”, a scris Iulia Albu pe Instagram.

„Sunt foarte strictă în ceea ce privește ținuta pe care Mikaela trebuie să o poarte la școală”

Fosta soție a designerului a subliniat, într-un interviu, că este exigentă cu fiica sa în ceea ce privește postările pe rețelele sociale și ținutele vestimentare, având grijă ca imaginea ei să fie una impecabilă.

„Nu o las să posteze. Sunt o mamă responsabilă, postez eu pentru ea. Nu vezi ce tâmpenii sunt pe Instagram? Cum să lași copilul pe Instagram și pe Tik Tok. Sunt foarte strictă în ceea ce privește ținuta pe care Mikaela trebuie să o poarte la școală. Nu sunt de acord să se expună cu branduri, blinguri, hanorace oversized.

Nu în acel mediu. În rest, poate purta orice dorește. Sunt exigentă în ceea ce privește mâncatul, somnul și accesul limitat pe device-uri. Și nu aș spune că exagerez deloc. Ultima oară i-am spus NU Mikaelei când s-a îmbrăcat de «bal» pentru a merge la școală. Ținuta era absolut genială, apropo, dar am pus-o să se schimbe și să o folosească în altă ocazie. Școala nu este un loc în care să îți expui garderoba. La școală mergi pentru a învăța și a socializa”, declara Iulia Albu, pentru viva.ro.

