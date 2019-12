De Denisa Macovei,

În timp ce mulți își pun pe lista de dorințe pentru noul an obiective de îndeplinit, Vica Blochina are doar scopuri materiale.

„Îmi doresc să fac foarte mulți bani. Nu pot să mint să zic că vai îmi doresc fericire și să fie totul în echilbru, să fiu zen. Nu. Eu îmi doresc bani, foarte mulți bani. E firesc să-mi doresc să am familia fericită, să văd părinții cât se poate de des, dar cel mai important eu să fiu bine. Dacă eu sunt bine, toată lumea în jurul meu este bine”, ne-a declarat Vica, completând că pe lângă niște conturi babane în bancă, dorește să-și demonstreze că este capabilă să aibă propriul business. „Vreau să-mi dovedesc mie că se poate că prea mult am trăit din televiziune și nu am avut timp să fac niciun business. Cred că vreau să-mi dovedesc că pot să fac și că pot să ajung foarte sus”.

Relațional am fost praf, dar financiar mi-am mers bine

Tot anul 2019 Vica a lăsat-o mai ușor cu televiziunea și a încercat să se concentreze către afacerea ei, reușind spre finele anului să nu se mai asocieze cu nimeni, ci să lucreze doar pentru ea. „Până acum nu am fost singură în afacerea cu lenjerii de pat, dar acum sunt singură. Nu sunt milionară. Încă. Anul trecut, la o emisiune, m-au întrebat ce vreau să fac în 2019, dacă vreau să mă mărit, dacă mai vreau să fac copii. Le-am zis din start că nu, că în 2019 vreau să fac mulți bani. Și asta am făcut. Nu m-au interesat soți, bărbați, nimic. Din punctul ăsta de vedere chiar pot să zic că am avut un an bun, mai ales spre finalul anului. Relațional am fost praf, dar financiar mi-am mers bine. Pe lângă lenjerie de pat mai am și magazin online cu accesorii multe”, ne-a mai povestit Vica.

