Victor Slav a vorbit despre viața lui personală. “Sunt într-o nouă relație de un an și patru luni”

”Sunt într-o nouă relație de un an și patru luni. Perioada asta de pandemie ni s-a părut ciudată, ne-am adaptat însă. Se pare că din primăvară lucrurile vor începe să se așeze pe un făgaș normal.

Nu sunt genul de persoană care să își etaleze totul pe tavă. Se știe că am avut două mari relații (n.r. – cu Anda Adam și cu Bianca), pentru că au fost persoane publice și nu am putut evita. Dar am și eu 40 de ani, am avut, am avut relații”, a spus Victor la PRO TV.

”Fiica mea face foarte bine, grădinițele sunt închise acum, dar face foarte multe alte cursuri, anumite clase de muzică, dans, engleză, dezvoltare personală.

Atunci când stă la mine, activitățile sunt legate de joacă. Trebuie să ne jucăm non-stop, iar tati se pune la mintea ei”, a declarat Victor la Vorbește Lumea.

Citeşte şi:

“Îmi era frică să adorm. Vedeam cum colegii de salon plecau în saci”. Mărturia unuia dintre supraviețuitorii din secțiile ATI

Investigați de justiție care cer voturi pentru viitorul Parlament: partidele mici au înghesuit pe liste condamnați, inculpați și urmăriți penal

Cum a reacţionat poliţia când o fată sechestrată de traficanţi a sunat, cerând ajutorul. Adolescenta era dată dispărută de patru zile

PARTENERI - GSP.RO Ciprian Tătărușanu a „șocat” vestiarul după meciul cu Irlanda de Nord. Dezvăluirile unui coleg + Alibec a răbufnit din nou

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Sex la ATI. Medici, prinși în focul pasiunii în loc să aibă grijă de bolnavi. Ce se întâmplă

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2020. Berbecii sunt dornici de noutăți, întâlniri și discuții cu cei care îi inspiră

Știrileprotv.ro Răsturnare de situație. Acestea sunt condițiile în care o persoană este suspectă de infectarea cu noul coronavirus

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii