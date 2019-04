Alina Pușcaș își ia concediu de maternitate prelungit

După primele două sarcini, Alina s-a reîntors imediat pe micul ecran, atât la „Te cunosc de undeva!”, emisiune pe care o prezintă alături de Cosmin Seleși, cât și în serialul „Fructul oprit”. „Mie mi-a plăcut foarte mult ideea asta de a reveni imediat, cred că mă motiva să-mi revin mai ușor. Îmi era teamă că în cazul în care voi sta să bolesc, cum se spune, ar fi durat mult mai mult să-mi revin. Eu nu pot să stau. O zi, două, un weekend pot să lenevesc, dar nu mai mult. Poate dacă sunt copiii plecați, pentru că în rest, nici dacă vreau, nu pot să stau”, ne-a povestit Alina. Acum, la a treia sarcină, vedeta a modificat însă puțin lucrurile. Are în plan să-și ia un concediu de maternitate mai lung, nu pentru că s-ar aștepta să fie mai obosită, ci pentru că vrea să muncească în folosul propriu, nu la TV. Adică pentru afacerea pe care a demarat-o în urmă cu un an.

„De data asta o să-mi iau pauză mai mare, dar știi de ce? Avem o pauză de la filmări de la emisiune, deși începem să filmăm prin iunie. Eu voi naște chiar la începutul lui august, deci o să am liber vreau, nu vreau. Așa că o să am timp să mă ocup de afacerea cu haine. O să căutăm modele, idei. Oricum, eu stau non-stop pe social media, strict cu brandul de haine, că pe profilul privat nu prea stau. Am învățat mărimile, știu ce să recomand, învăț în continuare de la Mihaela Glăvan și chiar cred că după ce televiziunea nu va mai fi să fie, voi rămâne cu brandul meu de haine. Nu vreau să mă autointitulez designer că nu e cazul. Când m-oi apuca și de studii efectiv, dacă voi avea timp, atunci poate o să zic că-s designer, pentru că atunci voi avea mai mult curaj”, a mai spus Alina.

Cum filmează ca să nu i se vadă burta

Cum sarcina Alinei a-nceput să fie vizibilă în „miezul” filmărilor la „Fructul oprit”, producătorii au fost nevoiți să fie inventivi, ca să nu-i apară burta în cadre: „Nu avea cum să pară Silvia, personajul meu din «Fructul oprit», direct însărcinată, așa că schimbăm pozițiile în secvențe. Adică nu mai stau în picioare dacă vin de undeva, fie mă filmează numai de sus, fie, dacă am vreo discuție, stau jos și când stau jos încă nu se vede. Am înțeles că nu o să mai filmăm foarte mult și e posibil ca sezonul ăsta să-l terminăm mai devreme”.

