Paula Chirilă a glumit că e gravidă, însă chiar mai vrea un copil

După pățania de Ziua Păcălelilor, când nu știa ce să mai facă pentru a-și convinge prietenii că a mințit că este însărcinată, Paula Chirilă ne-a mărturisit că atunci când va fi să se întâmple miracolul, cu siguranță nu va mai spune în gura mare. „A fost o farsă pe care a mușcat-o toată lumea. Am primit o grămadă de mesaje, de felicitări și de întrebări. Când va fi să fie, o să fie. Eu îmi doresc, dar să vină firesc, natural, nu forțat, să vină frumos, adică în perfectă cunoștință de cauză”, a spus Paula, mărturisindu-ne că cea mai dezamăgită de farsă a fost chiar fiica ei, care își dorește un partener de joacă: „Carla își dorește un frățior sau o surioară. Nu știe ea ce înseamnă chestia asta, ce presupune, că va trebui la un moment dat să împartă niște lucruri, dar chiar mi-a spus că vrea o frățioară”.

Înainte de a lansa zvonul pe micul ecran, Paula a fost inspirată și l-a anunțat pe iubitul ei, pregătindu-l pentru valul de mesaje care aveau să urmeze. „I-am trimis un mesaj lui Adi și l-am anunțat că o să fac o farsă, să nu se sperie dacă cineva îi trimite vreun mesaj sau vreun articol, să nu sară în sus, el a înțeles, a râs, s-a amuzat. După aceea, a fost tăvălugul ăla că toată lumea mă suna. Am reușit să-i liniștesc pe cei mai mulți”, ne-a mai spus amuzată actrița.

O prietenă i-a prezis că va avea fetiță

Dacă acum o săptămână lumea o felicita pentru sarcină, în urmă cu 10 ani, Paula primea aceleași felicitări, deși… nu anunțase pe nimeni că urmează să devină mămică! Întâmplarea a fosta aproape paranormală. „Fusesem însărcinată, anunțasem părinții, niște prieteni, după care am pierdut sarcina. Rămăsesem însărcinată a doua oară, dar nu anunțasem pe nimeni, pentru că deja eram superstițioasă, voiam să trec de luna a treia, să fiu sigură că a rămas acolo… Și a venit o prietenă de-ale mea în vizită, o prietenă bună de la Iași, care are niște puteri pananormale și, ajungând la ușă, mi-a spus: „Vai, fetița este foarte bine!”. Nu știam că am fetiță, nu aveam nici trei luni și nu anunțasem pe nimeni! I-am zis că am pierdut sarcina și mi-a zis că știe, că asta e altă sarcină și că e fetiță și o să fie foarte bine. Am rămas șocată! Eram curioasă să văd dacă, într-adevăr, va fi fetiță, că noi chiar ne doream fetiță și, peste o lună și ceva, s-a dovedit că avea dreptate, a fost fetiță”, ne-a mai povestit Paula Chirilă.

VIDEO: Robert Hanciarec

