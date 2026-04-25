Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, a fost internat în Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, la începutul lunii aprilie, după ce a amenințat pe TikTok că urmează să dea drumul la gaze în apartamentul în care locuiește și să plece de acasă, pentru ca în urma lui să explodeze blocul.Viorica de la Clejani a vorbit deschis despre starea de sănătate a fiului ei, Fulgy.

Viorica de la Clejani a recunoscut că ultima perioadă a fost una grea pentru întreaga familie. „Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”, a spus Viorica de la Clejani, potrivit Spynews.

„N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a mai spus artista.

„Cel mai important lucru e să fii sănătos și să ai oameni lângă tine să te sprijine atunci când îți este greu. (…) O să trecem și peste asta”, a mai transmis ea.