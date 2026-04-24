Sezonul 16 #devis a scris un nou capitol plin de diversitate și talente nemaivăzute în cel mai iubit show de televiziune din România: de la copii care au impresionat prin putere, la artiști care au urcat pe scenă cu povești de viață incredibile, acrobații spectaculoase și momente de dans electrizante, până la interpretări muzicale încărcate de emoție.

Toate au stârnit ropote de aplauze, reacții neașteptate, dar și Golden Buzz-uri care au trimis concurenți direct în semifinale. Pentru cei care au primit 3 sau 4 de DA, jurații Românii au talent mai au o decizie de luat: vor trebui să urmărească încă o dată prestațiile, să analizeze și să voteze. Deciziile nu vor fi ușoare, iar diferențele dintre concurenți sunt mai mici ca niciodată.

„Suntem în etapa «următoare», acea etapă despre care se întreabă toată lumea. Acum decidem cine merge mai departe în semifinale. Deja avem 10 Golden Buzz-uri, urmează să alegem din oamenii cărora le-ați dat 3 sau 4 de DA. Surpriza este că și cei de acasă vor putea să-și aleagă niște numere, niște concurenți care vor ajunge în semifinale. Asta e surpriza sezonului! Vom dezbate numerele și, cu siguranță, vor fi situații în care nu ne vom înțelege, iar atunci va rămâne la latitudinea publicului”, va spune Smiley.

Pentru prima dată, cei de acasă vor putea vota și ei favoriții care să treacă mai departe și să fie cu un pas mai aproape de marele premiu în valoare de 120.000 de euro. Cum vor putea face acest lucru, dar și cine sunt cei care trec mai departe prin decizia juraților, vedem în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

